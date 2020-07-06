каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Виды систем охранной сигнализации Аякс

6 июля 2020

Для того чтобы защитить имущество, требуется качественная охранная система, соответствующая последним тенденциям в этой сфере. Лишь в этом случае получится достичь максимальной безопасности, и поэтому стоит обратить внимание на одни из лучших систем, представленных сегодня на рынке – системы охранной сигнализации Аякс.

Комплекты

Покупая такой набор, человек сразу получает все необходимое для защиты жилища или офисного помещения. В большом наборе есть датчики, которые должны среагировать в случае проникновения, приемно-контрольное устройство.

Датчики могут быть оснащены камерами. Комплекты, предлагаемые Аякс, являются беспроводными, что делает систему намного безопаснее и удобнее.

Датчики

Некоторые из таких изделий реагируют на звук, некоторые – на движение. Очень удобно, что Аякс предлагают переработать такие изделия, в том числе, отдельно, а не только в комплектах.

Ведь зачастую требуется значительно больше таких изделий, чем предлагается, даже в самом большом комплекте. Особенно, когда речь идет о крупных торговых павильонах и других габаритных помещениях коммерческого предназначения.

Сенсорные клавиатуры

Такие изделия предназначены для того, чтобы либо активировать режим охраны объекта, либо отключить его. Сенсорные клавиатуры, предлагаемые Аякс, снабжены системой защиты как от подмены, так и от перехвата или глушения. Работа с клавиатурой ведется путем нажатия кнопки, либо ввода кода, состоящего из цифр.

Сирены

Очень важно, чтобы в случае тревоги, заработали устройства, оповещающие о таковой аудиально. Во-первых, это привлечет внимание соседей и патрулей полиции, а во-вторых – отпугнет воров, и возможно, они не станут ничего красть. Сирены Аякс бывают для помещений и для улицы и различаются по своей мощности.

Другая продукция

Брелки для управления – это очень удобная вещь, поскольку позволяет работать с охранной системой не через сенсорную клавиатуру, а на расстоянии. Если вдруг имеются датчики от другой компании, то можно купить специальный модуль от Аякс, предназначенный для интеграции сторонних датчиков.

Если купить плату, являющуюся приемником датчиков, получится сделать беспроводной централь проводного типа.

Так что Аякс – это надежные системы охранной сигнализации, которые позволяют добиться комплексной защиты. Системы соответствуют последним новинкам технической мысли в сфере безопасности и поэтому смогут защитить даже от опытных злоумышленников.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Sandro: Шкаф-купе без пантографа- деньги на ветер )
  • Алекс: Хорошее видео прикреплено. Познавательно.
  • Николай: Заказать пакеты с логотипом можно также на сайте https://pakety-logotip.ru/
  • Игорь: Первый раз обратились в Рекламное Агентство Молния за наружной рекламой к Празднику Победы 9 мая. Оперативно...
  • kent: Работаю с Альтессо не давно, но уже все нравиться, тех поддержка всегда на связи, с выводом не было проблем....

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика