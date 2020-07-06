Виды систем охранной сигнализации Аякс

Для того чтобы защитить имущество, требуется качественная охранная система, соответствующая последним тенденциям в этой сфере. Лишь в этом случае получится достичь максимальной безопасности, и поэтому стоит обратить внимание на одни из лучших систем, представленных сегодня на рынке – системы охранной сигнализации Аякс.

Комплекты

Покупая такой набор, человек сразу получает все необходимое для защиты жилища или офисного помещения. В большом наборе есть датчики, которые должны среагировать в случае проникновения, приемно-контрольное устройство.

Датчики могут быть оснащены камерами. Комплекты, предлагаемые Аякс, являются беспроводными, что делает систему намного безопаснее и удобнее.

Датчики

Некоторые из таких изделий реагируют на звук, некоторые – на движение. Очень удобно, что Аякс предлагают переработать такие изделия, в том числе, отдельно, а не только в комплектах.

Ведь зачастую требуется значительно больше таких изделий, чем предлагается, даже в самом большом комплекте. Особенно, когда речь идет о крупных торговых павильонах и других габаритных помещениях коммерческого предназначения.

Сенсорные клавиатуры

Такие изделия предназначены для того, чтобы либо активировать режим охраны объекта, либо отключить его. Сенсорные клавиатуры, предлагаемые Аякс, снабжены системой защиты как от подмены, так и от перехвата или глушения. Работа с клавиатурой ведется путем нажатия кнопки, либо ввода кода, состоящего из цифр.

Сирены

Очень важно, чтобы в случае тревоги, заработали устройства, оповещающие о таковой аудиально. Во-первых, это привлечет внимание соседей и патрулей полиции, а во-вторых – отпугнет воров, и возможно, они не станут ничего красть. Сирены Аякс бывают для помещений и для улицы и различаются по своей мощности.

Другая продукция

Брелки для управления – это очень удобная вещь, поскольку позволяет работать с охранной системой не через сенсорную клавиатуру, а на расстоянии. Если вдруг имеются датчики от другой компании, то можно купить специальный модуль от Аякс, предназначенный для интеграции сторонних датчиков.

Если купить плату, являющуюся приемником датчиков, получится сделать беспроводной централь проводного типа.

Так что Аякс – это надежные системы охранной сигнализации, которые позволяют добиться комплексной защиты. Системы соответствуют последним новинкам технической мысли в сфере безопасности и поэтому смогут защитить даже от опытных злоумышленников.