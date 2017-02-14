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Виды рекламы на телевидении
14 февраля 2017
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Реклама – это двигатель торговли. Действительно, вне зависимости от продукта, корректное его продвижение возможно исключительно при помощи рекламной кампании. Сегодня многие начинают использовать Интернет в качестве основного способа продвижения.

Однако у ТВ до сих пор значительно больше аудитории. Следовательно, прокручивание роликов (и не только) на наиболее популярных телеканалах, гарантированно позволит получить заинтересованных в продукте/услуге покупателей. На сайте http://createrra-spb.ru/ можно получить полный спектр услуг в отношении рекламного продвижения.

Наиболее популярные виды рекламы на ТВ

 Наиболее популярные виды рекламы на ТВ

Сегодня практикуются следующие виды рекламирования продукции на телевидении:

  • бегущая строка;
  • краткий видеоролик;
  • рекламный баннер.

Безусловно, ТВ значительно более эффективный инструмент с точки зрения рекламы, чем радио. Здесь можно сразу продемонстрировать продукт любым из возможных способов. Кроме того, «визуальный канал» информации также позволяет и скрытно воздействовать на покупателя.

Неоднократно были доказаны положительные результаты использования техник НЛП, а также 25 кадра. Во многих странах они являются запрещёнными (но только, не в России). Между тем, существуют и более тонкие методики.

К примеру, социологами проводилось исследование, где двум группам человек (люди из одной группы не могут коммуницировать с людьми из другой – находятся в разных комнатах) демонстрировались различные ролики, которые рекламировали одну и ту же продуцкию.

Однако в первой группе в рекламе использовались маленькие дети, котята, щенята. Во второй группе транслировалась обыкновенная реклама. В результате было доказано, что в первой группе заинтересованность потребителей оказалась на 56% выше, чем во второй.

Объявления в бегущей строке

 Объявления в бегущей строке

Это наиболее доступный с точки зрения цены рекламный инструмент. Однако используется он далеко не на всех телеканалах (только на малоизвестых). Действительно, когда рекламодателя стоят в очереди на прайм-тайм, для чего заморачиваться малобюджетными рекламными кампаниями.

Ведь бегущая строка точно также должна модерироваться перед тем, как направиться в эфир. Рекламные баннеры – это нечто средне. На фоне демонстриюутся красивые пейзажи, а в одном из углов экрана располагается рекламный баннер.

Подобный формат также популярен больше для региональных ТВ-каналов. Но и он способен предоставить высокую степень эффективности.

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В видео будут представлены 5 жутких ТВ реклам, которые в конце концов были запрещены к трансляции:

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  • serge: Слишком много нюансов в подобной затее заработок не очень большой итоге получится. Люди принципиально не хотят...
  • serge: Если делать визитку не самого высокого качества, то можно и в домашних в условиях все сделать, используя...
  • serge: Зависит от вида рекламы. Если это реклама в Интернете, то можно и минимумом персонала обойтись. А если реклама...
  • Кирил: Судьба свела меня с Агентством Независимой Журналистики в 2015 году. Дело в том, что в 2009 году я одолжил...
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