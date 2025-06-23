Стропы являются специальными приспособлениями, позволяющими поднимать и перемещать грузы. Изготавливаются из стальных канатов, тросов, цепей или лент, которыми крепятся грузы к подъемным устройствам. Чтобы стропы держали большую нагрузку, служили долго, не распускались и распушивались, их концы укрепляют, используя Пресс для Опрессовки Стального Канатного Стропа.
Как работают прессы для опрессовывания
Гидравлический пресс, опрессовывающий стропы, работает в соответствии с физическим законом (Паскаля), говорящем о равномерном распределении давления по жидкости.
Благодаря этому, окончания строп одинаково обжимаются металлическими пластинами (алюминиевыми втулками) по всей и площади. Работает пресс следующим образом:
- Начало цикла – прикладывание усилия на малый поршень, перемещающийся при этом вниз.
- Создаваемое первым поршнем давление переносится на второй поршень посредством сообщающейся жидкости. Передается энергия усилия.
- Передаваемое усилие второму поршню увеличивается кратно. Это происходит потому, что у второго поршня диаметр значительно больший, который и обеспечивает кратность увеличения нагрузки.
- Обратный цикл перемещения к исходному положению. Для того, чтобы вернуть большой поршень в это первоначальное состояние, используется работа гидроусилителя для перенаправления жидкости после начального цикла обратно в объем первого резервуара. В этом цикле первый (малый) поршень движется вверх, а второй, большой, перемещается вниз.
Защита от аварийных ситуаций обеспечивается предохранительным клапаном.
Если давление превышает максимальный допустимый предел, жидкость клапаном стравливается в переливную систему. Величина давления таким образом стабилизируется, приходя в допустимый нормативный диапазон.
Особенности конструкции
Различие опрессовочных прессов – в прилагаемых усилиях и габаритных размерах.
Под них подстраиваются канаты – по толщине для определенной модели пресса. Непосредственный обжим от поршней передается на стропу через матрицы – нижнюю и верхнюю.
Их полости передают геометрическую форму обжимаемым алюминиевым втулкам при опрессовке.
Прессы steelrope, поставляемые компанией ИРМАШ, имеют облегченное управление благодаря автоматическим системам контроля. С их помощью давление поддерживается заданном допустимом диапазоне.
Для обслуживания достаточно одного оператора.