Гидравлические прессы для производства стропов — принцип работы
да придет идея думающему

Гидравлические прессы для производства стропов — принцип работы

23 июня 2025

Стропы являются специальными приспособлениями, позволяющими поднимать и перемещать грузы. Изготавливаются из стальных канатов, тросов, цепей или лент, которыми крепятся грузы к подъемным устройствам. Чтобы стропы держали большую нагрузку, служили долго, не распускались и распушивались, их концы укрепляют, используя Пресс для Опрессовки Стального Канатного Стропа.

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Как работают прессы для опрессовывания

Гидравлический пресс, опрессовывающий стропы, работает в соответствии с физическим законом (Паскаля), говорящем о равномерном распределении давления по жидкости.

Благодаря этому, окончания строп одинаково обжимаются металлическими пластинами (алюминиевыми втулками) по всей и площади. Работает пресс следующим образом:

  • Начало цикла – прикладывание усилия на малый поршень, перемещающийся при этом вниз.
  • Создаваемое первым поршнем давление переносится на второй поршень посредством сообщающейся жидкости. Передается энергия усилия.
  • Передаваемое усилие второму поршню увеличивается кратно. Это происходит потому, что у второго поршня диаметр значительно больший, который и обеспечивает кратность увеличения нагрузки.
  • Обратный цикл перемещения к исходному положению. Для того, чтобы вернуть большой поршень в это первоначальное состояние, используется работа гидроусилителя для перенаправления жидкости после начального цикла обратно в объем первого резервуара. В этом цикле первый (малый) поршень движется вверх, а второй, большой, перемещается вниз.

Защита от аварийных ситуаций обеспечивается предохранительным клапаном.

Если давление превышает максимальный допустимый предел, жидкость клапаном стравливается в переливную систему. Величина давления таким образом стабилизируется, приходя в допустимый нормативный диапазон.

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Особенности конструкции

Различие опрессовочных прессов – в прилагаемых усилиях и габаритных размерах.

Под них подстраиваются канаты – по толщине для определенной модели пресса. Непосредственный обжим от поршней передается на стропу через матрицы – нижнюю и верхнюю.

Их полости передают геометрическую форму обжимаемым алюминиевым втулкам при опрессовке.

Прессы steelrope, поставляемые компанией ИРМАШ, имеют облегченное управление благодаря автоматическим системам контроля. С их помощью давление поддерживается заданном допустимом диапазоне.

Для обслуживания достаточно одного оператора.



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