Стропы являются специальными приспособлениями, позволяющими поднимать и перемещать грузы. Изготавливаются из стальных канатов, тросов, цепей или лент, которыми крепятся грузы к подъемным устройствам. Чтобы стропы держали большую нагрузку, служили долго, не распускались и распушивались, их концы укрепляют, используя Пресс для Опрессовки Стального Канатного Стропа.

Как работают прессы для опрессовывания

Гидравлический пресс, опрессовывающий стропы, работает в соответствии с физическим законом (Паскаля), говорящем о равномерном распределении давления по жидкости.

Благодаря этому, окончания строп одинаково обжимаются металлическими пластинами (алюминиевыми втулками) по всей и площади. Работает пресс следующим образом:

Начало цикла – прикладывание усилия на малый поршень, перемещающийся при этом вниз.

Создаваемое первым поршнем давление переносится на второй поршень посредством сообщающейся жидкости. Передается энергия усилия.

Передаваемое усилие второму поршню увеличивается кратно. Это происходит потому, что у второго поршня диаметр значительно больший, который и обеспечивает кратность увеличения нагрузки.

Обратный цикл перемещения к исходному положению. Для того, чтобы вернуть большой поршень в это первоначальное состояние, используется работа гидроусилителя для перенаправления жидкости после начального цикла обратно в объем первого резервуара. В этом цикле первый (малый) поршень движется вверх, а второй, большой, перемещается вниз.

Защита от аварийных ситуаций обеспечивается предохранительным клапаном.

Если давление превышает максимальный допустимый предел, жидкость клапаном стравливается в переливную систему. Величина давления таким образом стабилизируется, приходя в допустимый нормативный диапазон.

Особенности конструкции

Различие опрессовочных прессов – в прилагаемых усилиях и габаритных размерах.

Под них подстраиваются канаты – по толщине для определенной модели пресса. Непосредственный обжим от поршней передается на стропу через матрицы – нижнюю и верхнюю.

Их полости передают геометрическую форму обжимаемым алюминиевым втулкам при опрессовке.

Прессы steelrope, поставляемые компанией ИРМАШ, имеют облегченное управление благодаря автоматическим системам контроля. С их помощью давление поддерживается заданном допустимом диапазоне.

Для обслуживания достаточно одного оператора.