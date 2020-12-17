Виды рекламных листовок и технология их изготовления

В современном мире присутствует большое количество разновидностей рекламной продукции. Но наиболее востребованной является листовка. Ведь благодаря ей потребитель может узнать о проводящихся акциях и мероприятиях в компании, узнать о наличии скидок и иных важных для себя моментов.

Но чтобы листовка по-настоящему пользовалась спросом, стоит подойти с максимальной ответственностью к разработке дизайна и к созданию самой листовки, а также к желаемому контенту. Качественную печать листовок заказать по доступной цене можно на сайте https://print01.ru/produkciya/listovki/.

Разновидности

Чтобы не ошибиться с выбором рекламной листовки, стоит точно знать, какие виды присутствуют и их особенности. К разновидностям листовки относят:

Массовую рекламу. Подобный вид печатной продукции является самым распространённым. Распространяются подобные листовки на разнообразных выставках и мероприятиях, на улицах, в магазинах и в торговых залах. Основной целью распространения такой продукции является привлечение максимального количества потребителей.

Сопутствующая реклама создаётся с информационным характером. Подобная рекламная продукция прилагается к товару или же вкладывается к нему. Основной задачей такой листовки является информирование потребителя, а также привлечение клиентуры.

Пригласительные листы имеют цель оповестить потребителя о проводящемся предстоящем мероприятии. Их могут вручать на улице непосредственно в руки или же в торговом центре, а также оставлять в местах с большой проходимостью людей.

Наклейки являются более стационарным типом рекламной продукции для распространения информации. Размещать их можно лишь в тех местах, где присутствует разрешение. Могут иметь различную информацию. При этом их основной целью является информирование потребителя продолжительный период времени.

Флаера для входа бесплатно, льготные билеты или же купоны со скидками являются очень выгодными. Благодаря большому тиражу можно увеличить спрос на продукцию и к товару привлечь максимальное внимание.

Листовка выпускается небольших размеров. Ведь читать и после хранить их, а также держать должно быть максимально удобно. При этом на листе незначительных размеров должна быть вся важная информация.

Бумага для подобной рекламной продукции на ощупь должна быть максимально приятной. Как правило, популярностью пользуются красочные двусторонние листовки. Дизайн стоит оформлять правильно и внимательно. Никакой лишней информации на ней присутствовать не должно.