Как изготавливают объемные буквы из жидкого акрила
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Как изготавливают объемные буквы из жидкого акрила

16 октября 2022

Наружная реклама, несмотря на то, что почти весь бизнес уходит в онлайн, все равно существует и прекрасно справляется со своими задачами.

Один из классических видов такой рекламы – объемные буквы, используемые для вывесок как постоянных, так и временных. Их могут изготавливать из самых разных материалов: металл, дерево, пенопласт, стекло, пластик и так далее.

В последнее время модными стали объемные буквы из жидкого акрила. Изготавливаются они по особой технологии с применением специального оборудования.

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Как изготавливаются объемные буквы из жидкого акрила

Процесс изготовления включает в себя несколько этапов:

  • Создание макета при помощи специальной программы
  • Расчет стоимости
  • На макет наносят разметку
  • На фрезерной установке изготавливается задняя часть будущей объемной буквы
  • Далее с помощью алюминиевой ленты изготавливаются борта букв
  • Бортовые части вкладываются в заранее подготовленные пазы макета
  • Места стыков склеиваются алюминиевой лентой
  • С помощью зажимов борта относительно пазов выравниваются, чтобы не было щелей
  • Программа рассчитывает необходимое количество жидкого акрила для каждой буквы, чтобы не недолить и не перелить
  • Жидкий акрил подается в заготовку
  • Выполняется предварительная сушка 5 минут
  • Основная сушка в течение 90 минут.

После того, как объемная буква из акрила готова и высушена, устанавливают светодиоды и блок питания.

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Преимущества использования объемных букв из жидкого акрила

Главный плюс в том, что эти буквы долговечны.

Они не такие тяжелые и дорогие, как металлический аналог, не такие хрупкие, как пенопласт. Использоваться могут внутри помещений и снаружи, прекрасно выдерживая все климатические нагрузки и температурные перепады.

Ничего вредного в атмосферу акрил не выделяет. Кроме того, буквы могут быть разных размеров, форм, шрифтов.

Где заказать объемные буквы из жидкого акрила

Пытаться сделать их самостоятельно не самая лучшая идея.

Лучше даже не начинать, не гуглить, где купить нужные компоненты, а сразу искать исполнителя. Есть специализированные компании, предлагающие такие услуги.

Если ее нет в своем городе, можно найти в другом, связаться по телефону и онлайн, все обсудить, обговорить, согласовать и оформить заказ. Готовые буквы можно будет поехать забрать самостоятельно или их привезет доставка, транспортная компания и так далее.

Главное, чтобы исполнитель был проверенный и качественно все сделал.



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