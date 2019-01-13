Виды рекламной полиграфии для ресторанов

Ресторанный бизнес подразумевает использование рекламы. Но полиграфия для ресторанов не ограничивается изготовлением рекламных буклетов. В каждом заведении должны быть визитки, тейбл-тенты, листовки и многое другое.

Ресторан типография может обслуживать постоянно, такое долгосрочное сотрудничество позволит получать необходимую полиграфическую продукцию регулярно. Но также в типографии можно разместить единовременный заказ.

Особенности рекламной полиграфии

Всю полиграфию для заведений общественного питания можно разделить на две большие категории:

Информационная печатная продукция включает в себя визитки, всевозможные буклеты, меню и карты вин, бара, коктейлей и многое другое. Акционная полиграфия изготавливается в преддверии конкретных событий или праздников. Ее рассылают постоянным клиентам или раскладывают на столах.

При изготовлении рекламной полиграфии для ресторанов не придерживаются жестких правил, прежде всего потому, что их не существует. Качество бумаги, уровень печати и изысканный дизайн свидетельствуют о статусе ресторана. Поэтому качество подачи информации на печатном носителе должно соответствовать ценовой категории заведения.

Виды

Конкуренция в ресторанном бизнесе достаточно высокая. Чтобы стать лидеров в этом сегменте, необходимо уделять внимание не только обслуживанию гостей, но и оформлению зала, папок меню и т.д.

Успешные рестораны в своей работе используют такие виды полиграфической продукции:

папка меню. Это первой на что обращает внимание посетитель ресторана. Не стоит экономить на услугах дизайнера, который будет заниматься разработкой макета, а также на качестве полиграфии. Карты бара, вин и коктейлей должны быть выдержаны в едином стиле;

рекламные буклеты и флаеры со скидками;

тематические постеры. С их помощью можно создать особую атмосферу в заведении. Интерьерную печать часто используют при оформлении детских комнат;

визитки с адресом ресторана и описанием кухни;

сувенирная продукция, например, календари или блокноты.

Кроме того, в работе ресторана постоянно используется полиграфическая продукция, не являющаяся рекламой. Это фирменные бланки, журналы учета, папки и т.д.

Стоит разместить заказ на изготовление всей печатной продукции в одной типографии. Тогда не возникнет проблем с повторным ее изготовлением. К тому же при долговременном сотрудничестве можно рассчитывать на существенные скидки.