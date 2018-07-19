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Виды распашных шкафов

19 июля 2018

При словосочетании распашной шкаф у большинства в голове возникает ассоциация со старой стенкой времен советского союза. Поэтому многие сейчас отдают предпочтение таким популярным шкафам-купе или встроенной мебели.Виды распашных шкафов

Шкаф — незаменимая вещь, поскольку в него можно отправить на хранение бесчисленное количество одежды, обуви и других вещей. Распашные шкафы являются наиболее доступными из всех своих собратьев. Современные модели этих предметов мебели способны дополнить даже самый модернизированный интерьер.

В этом можно убедиться, просмотрев варианты на сайте https://fiorenzo.ru/katalog/msview-raspashnoj_shkaf/. На ваше усмотрение можно сделать любой шкаф на заказ, если не удается найти подходящую модель.

Классификация по конструктивным особенностям

Распашные шкафы являются габаритной мебелью, которая устанавливается стационарно. Они могут быть в единственном варианте или же частью комплекса мебельных конструкций — в комплекте с комодом, тумбами или навесными полками.

В зависимости от места установки, шкафы могут быть следующих форм:

  • линейные;
  • угловые;
  • радиальные.

Самыми доступными по цене будут линейные конструкции, поскольку они покупаются не так часто из-за своих габаритов. Чтобы поставить дома такой шкаф, нужно немало свободного места.

Угловые и радиальные модели способны существенно сэкономить пространство и дополнить интерьер, но являются сложными в исполнении, поэтому и более дорогостоящими.

Виды распашных шкафов

По количеству распашных дверей:

  • однодверные;
  • многодверные (от 2 до 6).

Шкафы также отличаются внутренним оснащением, что существенно влияет на цену. Помимо полочек, выдвижных ящиков и перекладин, их дополняют специальными корзинками, органайзерами, крючками для хранения головных уборов, ячеек для хранения обуви и прочее. Это позволяет рационально использовать все пространство шкафа и хранить все вещи бережно.

Материалы и дизайн

Любой вид шкафа изготавливается из различного рода древесных материалов: сруб дерева натуральный, деревянная плита покрытая шпоном, древесно-волокнистые плиты средней плотности. В зависимости от вида сырья, используемого в изготовлении мебели, цена на конечное изделие будет существенно отличаться.

Для отделки фасада используют:

  • резные элементы;
  • шпон с имитацией натурального древесного среза;
  • пластик;
  • эмали различных цветов;
  • пленки;
  • фотопечать.

Широкий диапазон цветовых отделок и возможность индивидуальной разработки формы и наполнения шкафа позволит с легкостью подобрать столь необходимый предмет мебели к любому интерьеру: от классического в стиле ренессанс, до сверхнового хай-тек.



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