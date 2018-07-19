Виды распашных шкафов

При словосочетании распашной шкаф у большинства в голове возникает ассоциация со старой стенкой времен советского союза. Поэтому многие сейчас отдают предпочтение таким популярным шкафам-купе или встроенной мебели.

Шкаф — незаменимая вещь, поскольку в него можно отправить на хранение бесчисленное количество одежды, обуви и других вещей. Распашные шкафы являются наиболее доступными из всех своих собратьев. Современные модели этих предметов мебели способны дополнить даже самый модернизированный интерьер.

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Классификация по конструктивным особенностям

Распашные шкафы являются габаритной мебелью, которая устанавливается стационарно. Они могут быть в единственном варианте или же частью комплекса мебельных конструкций — в комплекте с комодом, тумбами или навесными полками.

В зависимости от места установки, шкафы могут быть следующих форм:

линейные;

угловые;

радиальные.

Самыми доступными по цене будут линейные конструкции, поскольку они покупаются не так часто из-за своих габаритов. Чтобы поставить дома такой шкаф, нужно немало свободного места.

Угловые и радиальные модели способны существенно сэкономить пространство и дополнить интерьер, но являются сложными в исполнении, поэтому и более дорогостоящими.

По количеству распашных дверей:

однодверные;

многодверные (от 2 до 6).

Шкафы также отличаются внутренним оснащением, что существенно влияет на цену. Помимо полочек, выдвижных ящиков и перекладин, их дополняют специальными корзинками, органайзерами, крючками для хранения головных уборов, ячеек для хранения обуви и прочее. Это позволяет рационально использовать все пространство шкафа и хранить все вещи бережно.

Материалы и дизайн

Любой вид шкафа изготавливается из различного рода древесных материалов: сруб дерева натуральный, деревянная плита покрытая шпоном, древесно-волокнистые плиты средней плотности. В зависимости от вида сырья, используемого в изготовлении мебели, цена на конечное изделие будет существенно отличаться.

Для отделки фасада используют:

резные элементы;

шпон с имитацией натурального древесного среза;

пластик;

эмали различных цветов;

пленки;

фотопечать.

Широкий диапазон цветовых отделок и возможность индивидуальной разработки формы и наполнения шкафа позволит с легкостью подобрать столь необходимый предмет мебели к любому интерьеру: от классического в стиле ренессанс, до сверхнового хай-тек.