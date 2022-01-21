Тренажеры, идеальные для дома

Домашний спортзал — мечта многих мужчин и женщин. Однако часто жилая площадь не позволяет организовать его. Но при желании можно вместить один тренажер, который гарантированно обеспечит эффективные тренировки. Что из спортивного оборудования можно использовать для домашнего применения, смотрите ниже.

Степпер — максимально компактный для квартиры

Этот тренажер имитирует ходьбу по ступенькам.

При своих скромных габаритах он дает неплохую нагрузку — прорабатывает мышцы ног и бедер. При этом считается, что он относительно травмоопасен для коленных суставов — поэтому от него лучше отказаться людям со слабыми суставами. В остальном оборудование идеально подходит для домашнего кардио.

Велотренажер — альтернатива уличным поездкам

Велотренажер — превосходное средство для эффективного похудения.

Он гарантирует хорошую кардионагрузку, при этом не оказывают негативного влияния на суставы. Во время занятий прорабатываются мышцы ног, брюшного пресса и бедер.

Для домашнего использования лучше выбирать модель тренажера с автоматической регулировкой уровня сопротивления. Идеальный вариант — оборудование со встроенным компьютером, который поможет подобрать необходимые параметры тренировки для большей эффективности.

Эллипсоид

Его еще называют орбитреком.

Подобный механизм сочетает в себе эффективность нескольких тренировок: велосипедной езды, ходьбы по ступеням или на лыжах. Сколько стоит орбитрек, можно узнать на любом из сайтов в интернете. А мы расскажем о его свойствах:

доказано, что эллипсоид — один из эффективных тренажеров для устранения лишнего веса;

он задействует разные группы мышц во время тренировки, прорабатывает кардиосистему, а также достаточно легок в управлении;

риск нанести травму позвоночнику или суставам сведен к минимуму — тренировки проходят плавно;

а ручные рычаги, которыми снабжен тренажер, дополнительно задействуют в тренировке мышцы плечевого пояса и рук для их равномерного развития.

Беговая дорожка

Любителям бега идеально подойдет беговая дорожка.

Она удобна, способна сочетать ходьбу и бег в режиме одного занятия, позволяет менять наклон дорожки и скорость движения для повышения эффективности тренировки. Физическую активность на беговой дорожке лучше начинать с ходьбы ускоренном темпе. Ее длительность должна состоять не менее 10 минут. Затем можно переходить к легкому бегу с постепенным ускорением.

Совет: опытные тренеры рекомендуют продвинутым спортсменам использовать утяжелители на руки и ноги для получения большей эффективности.

Гребной тренажер

Гребля считается одной из самых тяжелых, но эффективных тренировок для похудения.

Гребной тренажер нагружает большие группы мышц в нижней и верхней части корпуса, что обеспечивает комфортный и быстрый сброс лишнего веса.

Опытные тренеры уверяют, что даже короткая тренировка на гребном тренажере заменяет собой полноценное занятие на эллипсоиде или беговой дорожке. При этом нужно учитывать, что на фоне регулярных тренировок и гребли плечевой пояс будет чрезмерно развит. Это хорошо для мужчин, но не для женщин.