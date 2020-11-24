Виды профильных тонкостенных труб и их характеристики

Трубный сортовой прокат сегодня активно применяется в самых различных отраслях народного хозяйства. Производство труб осуществляется при помощи сварки и прокатных станов. Тонкостенные профильные трубы – это отдельный вид продукции. Отличительной особенностью является соотношение диаметра трубы и толщины её стенок. Если этот показатель лежит в пределах от 12 до 40, это означает, что труба тонкостенная. На самом деле, диаметр Турбы может быть экстра-мелким (20 мм). Главное, чтобы в этом случае толщина стенки трубы составляла не более 1.5 мм.

На сайте https://www.sozidatel.com.ua/tonkostennaya-truba Вы сможете приобрести тонкостенные трубы на выгодных условиях. Покупатель должен знать о том, что тонкостенный трубопрокат имеет классификацию. Чаще всего разделяют трубы в соответствии с видом сечения – круглые, овальные, квадратные и прямоугольные.

Сфера применения трубного проката

Выделить можно следующие наиболее востребованные направления в применении труб:

общее назначение;

мебельное производство;

строительство.

Тонкостенные трубы в большинстве случаев и используются в мебельном производстве. Ведь в строительстве их применять вряд ли удастся из-за невозможности нести высокие нагрузки.

Естественно, каждый продукт проката имеет свои ГОСТы. Это позволяет стандартизировать производство и продукцию на выходе.

Однако, на строительных маркетах можно обнаружить трубы, которые специально созданы с превышением ГОСТов, а именно – радиус закругления, длина и другие габаритные характеристики трубы. Такие изделия преимущественно используются в производстве нестандартных изделий. Спрос на них в разы меньше, но он есть.

Разновидности тонкостенного трубного проката

Самым распространенным видом трубы остаётся труба квадратного сечения. Благодаря своей форме, труба располагает четырьмя рёбрами жёсткости. Это позволяет с лёгкостью применять трубу при создании каркасов, гаражных ворот, заборов и т.д.

Однако, в случае, когда на трубу действительно будет ложиться существенная нагрузка, подавляющее большинство предпочитает ориентироваться на применение труб с прямоугольным сечением.

Такие трубы значительно лучше распределяют нагрузки и имеют преимущества по этой характеристике перед другими видами труб.

Овальные и плоскоовальные трубы преимущественно применяются в декоре и в мебельном производстве.

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В видео мастер даёт базовые рекомендации по сварке тонкостенных труб: