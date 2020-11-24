Виды профильных тонкостенных труб и их характеристики. Описание классификации и сферы применения.
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Виды профильных тонкостенных труб и их характеристики
24 ноября 2020

Трубный сортовой прокат сегодня активно применяется в самых различных отраслях народного хозяйства. Производство труб осуществляется при помощи сварки и прокатных станов. Тонкостенные профильные трубы – это отдельный вид продукции. Отличительной особенностью является соотношение диаметра трубы и толщины её стенок. Если этот показатель лежит в пределах от 12 до 40, это означает, что труба тонкостенная. На самом деле, диаметр Турбы может быть экстра-мелким (20 мм). Главное, чтобы в этом случае толщина стенки трубы составляла не более 1.5 мм.

На сайте https://www.sozidatel.com.ua/tonkostennaya-truba Вы сможете приобрести тонкостенные трубы на выгодных условиях. Покупатель должен знать о том, что тонкостенный трубопрокат имеет классификацию. Чаще всего разделяют трубы в соответствии с видом сечения – круглые, овальные, квадратные и прямоугольные.

Сфера применения трубного проката

Сфера применения трубного проката

Выделить можно следующие наиболее востребованные направления в применении труб:

  • общее назначение;
  • мебельное производство;
  • строительство.

Тонкостенные трубы в большинстве случаев и используются в мебельном производстве. Ведь в строительстве их применять вряд ли удастся из-за невозможности нести высокие нагрузки.

Естественно, каждый продукт проката имеет свои ГОСТы. Это позволяет стандартизировать производство и продукцию на выходе.

Однако, на строительных маркетах можно обнаружить трубы, которые специально созданы с превышением ГОСТов, а именно – радиус закругления, длина и другие габаритные характеристики трубы. Такие изделия преимущественно используются в производстве нестандартных изделий. Спрос на них в разы меньше, но он есть.

Разновидности тонкостенного трубного проката

Разновидности тонкостенного трубного проката

Самым распространенным видом трубы остаётся труба квадратного сечения. Благодаря своей форме, труба располагает четырьмя рёбрами жёсткости. Это позволяет с лёгкостью применять трубу при создании каркасов, гаражных ворот, заборов и т.д.

Однако, в случае, когда на трубу действительно будет ложиться существенная нагрузка, подавляющее большинство предпочитает ориентироваться на применение труб с прямоугольным сечением.

Такие трубы значительно лучше распределяют нагрузки и имеют преимущества по этой характеристике перед другими видами труб.

Овальные и плоскоовальные трубы преимущественно применяются в декоре и в мебельном производстве.

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В видео мастер даёт базовые рекомендации по сварке тонкостенных труб:

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