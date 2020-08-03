Черный металлопрокат — что это и что к нему относится

Продолжают появляться качественно новые материалы. Как правило, речь идёт о различного рода композитных новинках. Однако, несмотря на это именно металл продолжает оставаться главным и самым востребованным конструктивным материалом. Комплексно всё металлическое сырьё можно разделить на чёрное и цветное. Черным металлопрокатом принято называть изделия, которые изготовлены из металлической руды с использованием прокатных станов. Подразумеваются технологии горячей и холодной прокатки.

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Сплавы, которые принято называть чёрными

К чёрным металлическим сплавам сегодня относят:

стали;

железо;

чугун;

ферросплавы.

В состав ферросплавов могут быть включены следующие элементы: цинк, марганец, медь, молибден, сера, углерод и т.д.

Широкая востребованность чёрного металла обусловлена его прочностными характеристиками. Действительно, изменяя качественный состав стального сплава легко сменить баланс в сторону упругости или жёсткости конечного изделия.

Без чёрного металлопроката невозможно строительство. Причём приведённый тезис актуален, как в отношении крупных промышленных объектов, так и применительно к небольшим частным постройкам (подразумевается использование армированного бетона).

Классификация черного металлопроката

Категорийно чёрный металлопрокат представлен: листовым, сортовым, художественным, фасонным прокатом.

Распространён на строительных маркетах листовой металлопрокат. Его производят из заготовок, поочерёдно прокатывая через специализированные станки. В результате удается контролировать толщину листа практически в каждой его точке.

Сортовой и фасонный металлопрокат тоже часто применяются, но в основном в технических отраслях. К сортовому относят – трубы, рельсы, арматуру, катанку и т.д. Фасонный металлопрокат применяется в конструкционной среде (здания, производство транспорта – авто, корабли и т.д.).

Типичным примером фасонного металлопроката остаётся – швеллер, двутавр, уголок.

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