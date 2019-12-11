Виды послепечатной отделки полиграфии

Готовая печатная продукция часто нуждается в доработке и окончательной отделке. Именно эти дополнительные процессы помогают придать рекламной продукции презентабельный вид и привлекательный внешний вид. Есть несколько видов после печатной обработки полиграфической продукции, качественно выполнить которые по доступной цене могут специалисты компании https://marathon-print.kiev.ua/g25907240-poslepechatnye-uslugi.

Ламинация.

Процесс ламинации заключается в покрытии каждой единицы продукции специальной пленкой. Это защищает от повреждений и потертостей. Ламинирование может быть произведено на одной или двух сторонах рекламной продукции.

Есть два способа ламинации – холодный и горячий.

Холодный предполагает нанесение специальной пленки с клеевым слоем. Такое покрытие убережет изделие от влаги, механических повреждений и разрывов.

Горячая ламинация достигается путем воздействия на пленку высокими температурами и давлением. Таким методом можно добиться матового или глянцевого покрытия. Этот метод чаще используется для визиток, так как является более дорогостоящим.

Ламинация используется для покрытия небольших экземпляров рекламной продукции, такой как визитки, флаера, небольшие проспекты.

Установка люверсов.

Литые баннеры – рекламная продукция, которая широко используется для наружной рекламы. Их используют для информирования о предстоящих мероприятиях или просто как вывеску.

Такая реклама всегда подвержена воздействию внешних факторов: дождь, снег, ветер. Установка люверсов значительно продлевает жизнь такой рекламной продукции. При установке производится загиб крайних частей баннера, соответственно он меньше заворачивается и информация хорошо видна даже в ветреную погоду.

Люверсы – это средство, которое помогает оформить отверстия в баннере или скрепить брошюру так, чтоб рекламная продукция не порвалась на местах крепления.

Прокатка пленки Oracal на ПВХ.

Такую пленку можно нанести на табличку из ПВХ толщиной от 3мм до 5 мм. Эта рекламная продукция часто используется в информационных целях или как дополнительная вывеска.

Покрытие пленкой Oracal позволяет придать табличке прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов. Это позволяет использовать такую рекламу на открытом воздухе. Пленка надежно защищает изображение, и такая рекламная продукция не изменит свой привлекательный вид долгое время.

После печатной отделкой рекламной продукции занимаются многие компании. Стоимость и сроки выполнения зависят от вида и сложности работы.