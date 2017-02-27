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Виды полиграфии
27 февраля 2017

Полиграфия сегодня представляет собой отрасль промышленности, сутью которой является производство самых различных видов печатной продукции. Между тем, сегодня практически в любом городе можно найти полиграфические услуги. Сами же полиграфии в подавляющем большинстве случаев занимаются либо цифровой, либо офсетной печатью.

Полиграфия в Москве может предоставить максимально полный перечень услуг. При этом стоимость их остаётся на привлекательном уровне. Стоит отметить, что разграничение по видам может быть осуществлено на основании различных признаков.

Классификация по виду материала

 Классификация по виду материала

Полиграфия может выпускать следующую продукцию:

  • книжно-журнальную;
  • рекламную;
  • деловую (корпоративного толка);
  • газетную;
  • упаковочную.

Безусловно, в каждом из означенных видов продукции используются свои материалы. Хотя это далеко не единственный способ классифицировать тот или иной вид продукции. Помимо всего прочего, классификация может быть осуществлена по наличию или отсутствию допечатной подготовки.

В особенности это характерно для производства масштабной рекламной продукции. Естественно, допечатная обработка увеличивает стоимость конечной продукции. Однако, если она является частью технологического процесса производства, то отказываться от неё не имеет никакого смысла.

Офсетная и цифровая печать используются в различных сферах.

Различные способы нанесения краски

 Различные способы нанесения краски

Сегодня полиграфия обладает различными технологиями нанесения краски. В результате могут быть достижимы самые причудливые результаты. Вы полагаете, что лазерная печать – это вершина нанесения изображений на плоские поверхности? Вы глубоко заблуждаетесь!

В качестве примера можно привести линзовый растр. Благодаря нему краска наносится слоями. Причём наносится она неравномерно. Некоторая часть слоя либо заходит под предыдущий слой, либо накладывается на следующий.

В результате появляется эффект 3D. Естественно, он нашёл широкое применение в наружной рекламе. Между тем, рекламная продукция является основной в производстве на полиграфии.

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В видео будут даны основные различия между цифровой и офсетной печатью:

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