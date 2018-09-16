Смарт-контракты в ICO проектах и какова их надежность для инвесторов

Смарт-контракт открывает доступ к проведению разных сделок. Первая публикация появилась еще в 1994 году. Главная задача – возможность заменить работу юристов, регулирование экономических отношений между инвестором и создателем проекта.

Смарт-контракт: главные положения

На этапе составления учитывают важные правила и требования. Главные атрибуты:

Наличие участников. Договор принимают два или несколько участников одновременно. После прочтения договора ставится подпись в электронном виде. Изучение предмета действующего договора. Он регулирует процедуру для обмена валютой. Она может использоваться только в рамках существующего проекта. Реализация осуществляется с учетом контракта. Владелец платформы переводит на счет инвестора оговоренную сумму токенов, которая соответствует денежному эквиваленту. Условия договора. Описание осуществляется с учетом математического подтверждения. Если учитывать главные правила, контракт будет выполненным.

Каждая сторона должна соблюдать требования и условия. Подпись подтверждает согласие.

Преимущества и особенности смарт-контракта

Главное преимущество – во время сделки не привлекаются третьи лица. Для обмена криптовалюты на токены не нужно пользоваться услугами юристов или посредников. Смарт-контракты повышают уровень доверия у инвесторов.

Он открывает доступ к автоматическому проведению сделки. Главное требование – стороны должны выполнять условия и оговоренные сроки.

Еще одно преимущество – безопасность, анонимность и конфиденциальность проведения сделки. Контракты сохраняются и архивируются в блокчейнах. Они имеют зашифрованный вид.

Стороны договора изучают условия и предмет контракта. Эта информация не попадает к третьим лицам. В программный код после подписания смарт-контракта невозможно внести изменения.

Также снижаются издержки, которые связаны с проведением сделок. После выполнения условий договора между пользователями происходит мгновенный обмен активами.

Дополнительные подтверждения не требуются. Инвесторы и владельцы ICOпроектов могут выгодно вложить деньги, заключить соглашение в автоматическом режиме.

При этом не нужно привлекать юристов, третьих лиц и специалистов. Smart contract ethereum гарантируют безопасную сделку, обмен ценными активами между агентами. Это инструмент для участников ICO проекта.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про основы и принципы работы технологии блокчейн.