Смарт-контракты в ICO проектах и какова их надежность для инвесторов

Смарт-контракт открывает доступ к проведению разных сделок. Первая публикация появилась еще в 1994 году. Главная задача – возможность заменить работу юристов, регулирование экономических отношений между инвестором и создателем проекта.
Смарт-контракт: главные положения
На этапе составления учитывают важные правила и требования. Главные атрибуты:
- Наличие участников. Договор принимают два или несколько участников одновременно. После прочтения договора ставится подпись в электронном виде.
- Изучение предмета действующего договора. Он регулирует процедуру для обмена валютой. Она может использоваться только в рамках существующего проекта. Реализация осуществляется с учетом контракта. Владелец платформы переводит на счет инвестора оговоренную сумму токенов, которая соответствует денежному эквиваленту.
- Условия договора. Описание осуществляется с учетом математического подтверждения. Если учитывать главные правила, контракт будет выполненным.
Каждая сторона должна соблюдать требования и условия. Подпись подтверждает согласие.
Преимущества и особенности смарт-контракта
Главное преимущество – во время сделки не привлекаются третьи лица. Для обмена криптовалюты на токены не нужно пользоваться услугами юристов или посредников. Смарт-контракты повышают уровень доверия у инвесторов.
Он открывает доступ к автоматическому проведению сделки. Главное требование – стороны должны выполнять условия и оговоренные сроки.
Еще одно преимущество – безопасность, анонимность и конфиденциальность проведения сделки. Контракты сохраняются и архивируются в блокчейнах. Они имеют зашифрованный вид.
Стороны договора изучают условия и предмет контракта. Эта информация не попадает к третьим лицам. В программный код после подписания смарт-контракта невозможно внести изменения.
Также снижаются издержки, которые связаны с проведением сделок. После выполнения условий договора между пользователями происходит мгновенный обмен активами.
Дополнительные подтверждения не требуются. Инвесторы и владельцы ICOпроектов могут выгодно вложить деньги, заключить соглашение в автоматическом режиме.
При этом не нужно привлекать юристов, третьих лиц и специалистов. Smart contract ethereum гарантируют безопасную сделку, обмен ценными активами между агентами. Это инструмент для участников ICO проекта.
Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про основы и принципы работы технологии блокчейн.