Как используется скотч полипропиленовый и где его купить?

Скотч https://pack-land.ru/skotch-upakovochnij полипропиленовый используют для запаковывания коробов различных размеров и конфигураций. Это надёжный упаковочный материал, на одну из сторон которого нанесён тонкий слой акрилового клея.
Характеристики изделия
Полипропиленовая основа изделия является влагостойкой, поэтому скотч может использоваться в помещении и на открытом воздухе.
Преимущества скотча из полипропилена:
- Большой температурный диапазон применения. Тару можно упаковывать даже в морозильных боксах, где складируются замороженные продукты. Под воздействием прямых солнечных лучей скотч не отклеится. Это качество используют в логистике для отправки грузов в регионы с разными климатическими условиями.
- Химическими растворителями скотч испортить невозможно. Он не боится щелочи, нефтепродуктов, минеральных масел, большинства кислот.
- Отлично отмывается от всевозможных загрязнений и пыли.
- Крепко прилипает к картону, полиэтилену, древесине, металлу.
- Может использоваться при повышенной влажности, которая не оказывает влияния на свойства полипропилена.
- Высокая прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях.
- Для разрезания не требуются сложные инструменты, можно использовать обычные канцелярские ножницы или нож.
- Для упаковки тары в больших количествах имеется приспособление для механизированного способа.
- Токсичных испарений, вредных для человека, не выделяет.
- Длительный срок эксплуатации при соблюдении условий хранения.
- Не растягивается.
- Очень малый вес скотча не оказывает влияния на массу упакованного груза.
Клеящую ленту можно с успехом применять используется на производстве и в быту. Выпускаются варианты прозрачной и цветной упаковочной ленты.
С помощью определённого цвета можно маркировать товар.
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На рынке упаковочных и строительных материалов представлено множество производителей клейких лент. Нужно обращать внимание на бренд и самое важное свойство — клейкий слой.
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