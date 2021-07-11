Как используется скотч полипропиленовый и где его купить?
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Как используется скотч полипропиленовый и где его купить?

11 июля 2021

Скотч https://pack-land.ru/skotch-upakovochnij полипропиленовый используют для запаковывания коробов различных размеров и конфигураций. Это надёжный упаковочный материал, на одну из сторон которого нанесён тонкий слой акрилового клея.

Характеристики изделия

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Полипропиленовая основа изделия является влагостойкой, поэтому скотч может использоваться в помещении и на открытом воздухе.

Преимущества скотча из полипропилена:

  • Большой температурный диапазон применения. Тару можно упаковывать даже в морозильных боксах, где складируются замороженные продукты. Под воздействием прямых солнечных лучей скотч не отклеится. Это качество используют в логистике для отправки грузов в регионы с разными климатическими условиями.
  • Химическими растворителями скотч испортить невозможно. Он не боится щелочи, нефтепродуктов, минеральных масел, большинства кислот.
  • Отлично отмывается от всевозможных загрязнений и пыли.
  • Крепко прилипает к картону, полиэтилену, древесине, металлу.
  • Может использоваться при повышенной влажности, которая не оказывает влияния на свойства полипропилена.
  • Высокая прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях.
  • Для разрезания не требуются сложные инструменты, можно использовать обычные канцелярские ножницы или нож.
  • Для упаковки тары в больших количествах имеется приспособление для механизированного способа.
  • Токсичных испарений, вредных для человека, не выделяет.
  • Длительный срок эксплуатации при соблюдении условий хранения.
  • Не растягивается.
  • Очень малый вес скотча не оказывает влияния на массу упакованного груза.

скотч

Клеящую ленту можно с успехом применять используется на производстве и в быту. Выпускаются варианты прозрачной и цветной упаковочной ленты.

С помощью определённого цвета можно маркировать товар.

Где можно купить

На рынке упаковочных и строительных материалов представлено множество производителей клейких лент. Нужно обращать внимание на бренд и самое важное свойство — клейкий слой.

Мы рекомендуем обратиться на покупкой скотча в компанию Пакленд, у них широкий ассортимент липких лент и обширная складская программа. С выбором помогут грамонтые менеджеры, которые ответят на все интересующие вопросы. Заказы принимаются от 1 коробки, а на оптовые закупки предусмотрены значительные скидки. Фирма расположена в Москве, но осуществляет доставку по всей территории России.



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