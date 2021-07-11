Как используется скотч полипропиленовый и где его купить?

Скотч https://pack-land.ru/skotch-upakovochnij полипропиленовый используют для запаковывания коробов различных размеров и конфигураций. Это надёжный упаковочный материал, на одну из сторон которого нанесён тонкий слой акрилового клея.

Характеристики изделия

Полипропиленовая основа изделия является влагостойкой, поэтому скотч может использоваться в помещении и на открытом воздухе.

Преимущества скотча из полипропилена:

Большой температурный диапазон применения. Тару можно упаковывать даже в морозильных боксах, где складируются замороженные продукты. Под воздействием прямых солнечных лучей скотч не отклеится. Это качество используют в логистике для отправки грузов в регионы с разными климатическими условиями.

Химическими растворителями скотч испортить невозможно. Он не боится щелочи, нефтепродуктов, минеральных масел, большинства кислот.

Отлично отмывается от всевозможных загрязнений и пыли.

Крепко прилипает к картону, полиэтилену, древесине, металлу.

Может использоваться при повышенной влажности, которая не оказывает влияния на свойства полипропилена.

Высокая прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях.

Для разрезания не требуются сложные инструменты, можно использовать обычные канцелярские ножницы или нож.

Для упаковки тары в больших количествах имеется приспособление для механизированного способа.

Токсичных испарений, вредных для человека, не выделяет.

Длительный срок эксплуатации при соблюдении условий хранения.

Не растягивается.

Очень малый вес скотча не оказывает влияния на массу упакованного груза.

Клеящую ленту можно с успехом применять используется на производстве и в быту. Выпускаются варианты прозрачной и цветной упаковочной ленты.

С помощью определённого цвета можно маркировать товар.

Где можно купить

На рынке упаковочных и строительных материалов представлено множество производителей клейких лент. Нужно обращать внимание на бренд и самое важное свойство — клейкий слой.

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