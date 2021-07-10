Виды пакетов с логотипом и как делается их печать

Пакет являет собой самую популярную разновидность тары. Причина – ценовая доступность. Пакеты изготавливаются из полиэтилена и бумаги. Причём полиэтилен может быть различным: ПНД и ПВД. Полиэтилен низкого давления легко отличить по характерному шуршащему звуку, когда пакет сминается в руке. Минусом этого материала является его прочность. Полиэтилен высокого давления пластически деформируется. Он имеет возможность выдерживать значительно более высокие нагрузки.

Пакеты из ПВД чаще всего используются для печати логотипов. На сайте https://altpack.ru/pakety-s-logo/ существует возможность заказать печать логотипов на пакетах. В том числе на пакетах из крафт-бумаги. Выбор технологии для нанесения изображения зависит от материала пакета.

Печать изображений на полиэтиленовых пакетах

Для печати на полиэтилене наибольшее распространение получили:

флексографическая печать;

шелкография.

Применение флексографии требует использования промышленного оборудования. Цена печати изображений этим методом действительно низкая. Изображение получается прочным и устойчивым к истиранию.

Минусом флексографии считаются огромные тиражи. Далеко не каждому заказчику необходимо 5 тысяч пакетов с логотипом собственного бренда.

В этом случае идеальным решением станет шелкография. Здесь изображение по качеству уступает флексографическому аналогу. И цена немного выше. Но для решения рекламных задач данная технология вполне подходит.

Печать изображений на пакетах из бумаги

Популярность бумажных пакетов возросла в последние несколько лет. Маркетинг начал использовать борьбу с загрязнением окружающей среды пластиком в целях борьбы за клиента.

Действительно, пакет из крафт-бумаги или даже из картона разлагается в значительной степени быстрее, чем аналог из полиэтилена.

В отношении бумаги для печати изображений применяют несколько технологий: офсет, шелкотрафарет и флексографию. В отличие от печати на полиэтиленовых пакетах, в случае с бумагой нанесение изображений выполняется ещё на отдельных листах, до вырубки и сборки пакета.

Важным фактором нанесения изображений на бумажные пакеты остаётся его защита с помощью ламинирующей плёнки.

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В видео показан вариант нанесения изображения на пакет, который вполне подходит и для домашней реализации: