да придет идея думающему

Что такое крафт пакет

18 августа 2018

Сегодня для покупателя важно не только купить качественный товар, но и чтобы последний был в хорошей упаковке: так его удобно транспортировать или не стыдно дарить. Очень важен фактор экологичности. Полиэтиленовая тара очень плохо разлагается, а процесс утилизации дорог. Что такое крафт пакет

Поэтому все больше производителей, поддерживая идеи «зеленых», отдают предпочтение бумажной упаковке — крафт пакетам. Об их формах, особенностях можно подробно узнать на сайте https://an-studio.kiev.ua/kraft-pakety.

Немного истории

Крафт упаковка появилась в 19 веке, когда поменялись условия торговли, и она превратилась из оптовой в розничную.

Однако британские покупатели жаловались на низкое качество крафт пакетов. И тогда был изобретен бумажный пакет с плоским дном и ручками, который изготовлялся на специальном станке, что позволило значительно улучшить качество такого упаковочного материала.

Почему следует выбрать именно крафт пакет

  • Самый весомый аргумент «за» — низкая себестоимость.
  • При том, что крафт пакеты сделаны из бумаги, это никак не сказывается их прочности.
  • Высокая степень экологичности.
  • Важный фактор, если вы собираетесь хранить в этой таре скоропортящиеся продукты, это воздухопроницаемость.
  • Данный вид упаковки отличается универсальностью в применении. В такие пакеты можно упаковать подарок или приспособить их под транспортировку сыпучих товаров, продуктов питания.
  • Широкий ассортимент, разнообразная цветовая гамма, возможность нанесения логотипа предприятия.
  • И, наконец, крафт пакеты — это модная, стильная, надежная, современная упаковка.

Что такое крафт пакет

Современное разнообразие

Крафт пакеты для хранения медицинских инструментов после стерилизации.

Крафт пакеты без дна применяются для хранения рентгеновских снимков, легких сыпучих и хлебобулочных изделий.

Пакеты с дном в виде прямоугольника повсеместно используют торговые сети. Такие пакеты могут дополнительно иметь внутренний слой полиэтилена, что позволяет в них хранить масло, маргарин, влажные изделия.

По типу ручек крафт пакеты могут быть с приклеенными ручками, ручками шнурками, с вырубленными ручками.

Крафт пакет — современный вид упаковочного материала, который имеет длинную историю, и который отличается рядом неоспоримых преимуществ. Все больше бизнесменов, которые заботятся об экологическом равновесии мира, отдают предпочтение данному виду упаковки своего продукта.



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