Что такое крафт пакет

Сегодня для покупателя важно не только купить качественный товар, но и чтобы последний был в хорошей упаковке: так его удобно транспортировать или не стыдно дарить. Очень важен фактор экологичности. Полиэтиленовая тара очень плохо разлагается, а процесс утилизации дорог.

Поэтому все больше производителей, поддерживая идеи «зеленых», отдают предпочтение бумажной упаковке — крафт пакетам. Об их формах, особенностях можно подробно узнать на сайте https://an-studio.kiev.ua/kraft-pakety.

Немного истории

Крафт упаковка появилась в 19 веке, когда поменялись условия торговли, и она превратилась из оптовой в розничную.

Однако британские покупатели жаловались на низкое качество крафт пакетов. И тогда был изобретен бумажный пакет с плоским дном и ручками, который изготовлялся на специальном станке, что позволило значительно улучшить качество такого упаковочного материала.

Почему следует выбрать именно крафт пакет

Самый весомый аргумент «за» — низкая себестоимость.

При том, что крафт пакеты сделаны из бумаги, это никак не сказывается их прочности.

Высокая степень экологичности.

Важный фактор, если вы собираетесь хранить в этой таре скоропортящиеся продукты, это воздухопроницаемость.

Данный вид упаковки отличается универсальностью в применении. В такие пакеты можно упаковать подарок или приспособить их под транспортировку сыпучих товаров, продуктов питания.

Широкий ассортимент, разнообразная цветовая гамма, возможность нанесения логотипа предприятия.

И, наконец, крафт пакеты — это модная, стильная, надежная, современная упаковка.

Современное разнообразие

Крафт пакеты для хранения медицинских инструментов после стерилизации.

Крафт пакеты без дна применяются для хранения рентгеновских снимков, легких сыпучих и хлебобулочных изделий.

Пакеты с дном в виде прямоугольника повсеместно используют торговые сети. Такие пакеты могут дополнительно иметь внутренний слой полиэтилена, что позволяет в них хранить масло, маргарин, влажные изделия.

По типу ручек крафт пакеты могут быть с приклеенными ручками, ручками шнурками, с вырубленными ручками.

Крафт пакет — современный вид упаковочного материала, который имеет длинную историю, и который отличается рядом неоспоримых преимуществ. Все больше бизнесменов, которые заботятся об экологическом равновесии мира, отдают предпочтение данному виду упаковки своего продукта.