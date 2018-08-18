Что такое крафт пакет

Сегодня для покупателя важно не только купить качественный товар, но и чтобы последний был в хорошей упаковке: так его удобно транспортировать или не стыдно дарить. Очень важен фактор экологичности. Полиэтиленовая тара очень плохо разлагается, а процесс утилизации дорог.
Поэтому все больше производителей, поддерживая идеи «зеленых», отдают предпочтение бумажной упаковке — крафт пакетам. Об их формах, особенностях можно подробно узнать на сайте https://an-studio.kiev.ua/kraft-pakety.
Немного истории
Крафт упаковка появилась в 19 веке, когда поменялись условия торговли, и она превратилась из оптовой в розничную.
Однако британские покупатели жаловались на низкое качество крафт пакетов. И тогда был изобретен бумажный пакет с плоским дном и ручками, который изготовлялся на специальном станке, что позволило значительно улучшить качество такого упаковочного материала.
Почему следует выбрать именно крафт пакет
- Самый весомый аргумент «за» — низкая себестоимость.
- При том, что крафт пакеты сделаны из бумаги, это никак не сказывается их прочности.
- Высокая степень экологичности.
- Важный фактор, если вы собираетесь хранить в этой таре скоропортящиеся продукты, это воздухопроницаемость.
- Данный вид упаковки отличается универсальностью в применении. В такие пакеты можно упаковать подарок или приспособить их под транспортировку сыпучих товаров, продуктов питания.
- Широкий ассортимент, разнообразная цветовая гамма, возможность нанесения логотипа предприятия.
- И, наконец, крафт пакеты — это модная, стильная, надежная, современная упаковка.
Современное разнообразие
Крафт пакеты для хранения медицинских инструментов после стерилизации.
Крафт пакеты без дна применяются для хранения рентгеновских снимков, легких сыпучих и хлебобулочных изделий.
Пакеты с дном в виде прямоугольника повсеместно используют торговые сети. Такие пакеты могут дополнительно иметь внутренний слой полиэтилена, что позволяет в них хранить масло, маргарин, влажные изделия.
По типу ручек крафт пакеты могут быть с приклеенными ручками, ручками шнурками, с вырубленными ручками.
Крафт пакет — современный вид упаковочного материала, который имеет длинную историю, и который отличается рядом неоспоримых преимуществ. Все больше бизнесменов, которые заботятся об экологическом равновесии мира, отдают предпочтение данному виду упаковки своего продукта.