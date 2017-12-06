Печатные издания сегодня пользуются огромной популярностью, так как применяются в различных областях жизни человека. Существует несколько видов печати, которая отличается качеством получаемого продукта и типом принтера.
Одной из разновидностей таких технологий является офсетная печать. В ней используют специальный офсетный цилиндр, с помощью которого и наносят краску на бумагу.
Технология нанесения
Одним из критериев, по которому классифицируют офсетную печать является использование увлажняющего раствора. В зависимости от этого выделяют такие виды этого процесса:
- Сухой офсет. Эта технология предполагает нанесение краски с помощью специальных разновидностей силикона, который не удерживает растворы. Сухой офсет не предполагает эмульгирование красок, что несколько повышает качество и упрощает процедуру. Но для такой печати нужны специальные смеси, которые получить относительно сложно.
- Офсет с увлажнением. Подобная технология является классической. Печать выполняется красками, которые отталкивают влагу. Это позволяет наносить их на специальные поверхности, выступающие в качестве заготовок. Но, чтобы получить качественный результат, нужно постоянно контролировать уровень влаги, так как она может разрушить или растянуть бумагу.
Тип носителей
Согласно этому критерию выделяют такие виды офсетной печати:
- Листовой офсет. Технология нанесения краски предполагает применение отдельных листов. При этом они подаются стопкой внутрь принтера, а там уже каждый отдельный элемент перемещается на печать с помощью специальных присосок. Если листок пропускается несколько раз (цветная печать), тогда на поверхности изображение может появляться несоблюдение красок или его полное искажение.
- Рулонный офсет. Как видно из названия, бумага в печатную машину поступает непрерывно. Для этого в устройство устанавливают бобину с нужным объемом материала. После того, как на бумагу нанесено изображение, ее просто режут на нужные куски. Подобная техника встречается относительно редко, так как она стоит не дешево.
- Узкоформатный офсет. Технология печати на таких станках предполагает использование бумажных заготовок маленькой ширины до 60 см. Они подходят для изготовления небольших буклетов, календарей и других подобных продуктов.
Офсетная печать — это сложный процесс, который зависит от множества факторов. Поэтому при выборе исполнителя важно учитывать и способ получения изображений.