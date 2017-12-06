Печатные издания сегодня пользуются огромной популярностью, так как применяются в различных областях жизни человека. Существует несколько видов печати, которая отличается качеством получаемого продукта и типом принтера.

Одной из разновидностей таких технологий является офсетная печать. В ней используют специальный офсетный цилиндр, с помощью которого и наносят краску на бумагу.

Технология нанесения

Одним из критериев, по которому классифицируют офсетную печать является использование увлажняющего раствора. В зависимости от этого выделяют такие виды этого процесса:

Сухой офсет. Эта технология предполагает нанесение краски с помощью специальных разновидностей силикона, который не удерживает растворы. Сухой офсет не предполагает эмульгирование красок, что несколько повышает качество и упрощает процедуру. Но для такой печати нужны специальные смеси, которые получить относительно сложно.

Офсет с увлажнением. Подобная технология является классической. Печать выполняется красками, которые отталкивают влагу. Это позволяет наносить их на специальные поверхности, выступающие в качестве заготовок. Но, чтобы получить качественный результат, нужно постоянно контролировать уровень влаги, так как она может разрушить или растянуть бумагу.

Тип носителей

Согласно этому критерию выделяют такие виды офсетной печати:

Листовой офсет. Технология нанесения краски предполагает применение отдельных листов. При этом они подаются стопкой внутрь принтера, а там уже каждый отдельный элемент перемещается на печать с помощью специальных присосок. Если листок пропускается несколько раз (цветная печать), тогда на поверхности изображение может появляться несоблюдение красок или его полное искажение.

Рулонный офсет. Как видно из названия, бумага в печатную машину поступает непрерывно. Для этого в устройство устанавливают бобину с нужным объемом материала. После того, как на бумагу нанесено изображение, ее просто режут на нужные куски. Подобная техника встречается относительно редко, так как она стоит не дешево.

Узкоформатный офсет. Технология печати на таких станках предполагает использование бумажных заготовок маленькой ширины до 60 см. Они подходят для изготовления небольших буклетов, календарей и других подобных продуктов.

Офсетная печать — это сложный процесс, который зависит от множества факторов. Поэтому при выборе исполнителя важно учитывать и способ получения изображений.