Виды оборудования для автоматизации торговли розничного магазина

На сегодняшний день автоматизация рабочих процессов магазинов стала общепринятой нормой. Она помогает оптимизировать торговый бизнес и значительно облегчить управление этим бизнесом.

Даже владельцы небольших торговых точек, стараются их автоматизировать. Широкий выбор оборудования для автоматизации розничной торговли предлагает компания https://kkm-trade.ru/.

Оборудование, предназначенное для автоматизации рабочего процесса магазинов

Количество оборудования предназначенного для автоматизации всех функций магазинов зависит, в основном, от задействованных в процессе функционирования магазина, рабочих операций.

Также понадобится дополнительное оборудование для оптимизации всех складских помещений. Для базовой автоматизации потребуется следующее оборудование:

Сервер. Это устройство предназначенное для обработки информации, её хранения и передачи. Вся информация о торговых операциях должна хранится на сервере;

Это устройство предназначенное для обработки информации, её хранения и передачи. Вся информация о торговых операциях должна хранится на сервере; POS оборудование. Так называют программно-техническое оборудования, предназначенное для приёма банковских карт;

Так называют программно-техническое оборудования, предназначенное для приёма банковских карт; Сканер для считывания штрих-кода. С помощью этого устройства считывается штрих-код товара указывающий все данные о товаре;

С помощью этого устройства считывается штрих-код товара указывающий все данные о товаре; Весы оснащённые устройством для печати этикеток. Определяют вес товара и в то же время печатают этикетку в которой указывается: вес товара, стоимость товара, его название и сорт;

Определяют вес товара и в то же время печатают этикетку в которой указывается: вес товара, стоимость товара, его название и сорт; Терминал для сбора данных . Предназначен для контроля за движениями товара, используется при инвентаризации товаров;

. Предназначен для контроля за движениями товара, используется при инвентаризации товаров; Принтер для печати этикеток. Название этого устройства говорит само о своём назначении;

Название этого устройства говорит само о своём назначении; Фискальные регистраторы . То же самое, что и сканеры штрих-кода, но кроме считывания информации способны её накапливать с дальнейшей её передачей на сервер;

. То же самое, что и сканеры штрих-кода, но кроме считывания информации способны её накапливать с дальнейшей её передачей на сервер; Детекторы банкнот. Предназначенные для мгновенного определения фальшивых банкнот;

Предназначенные для мгновенного определения фальшивых банкнот; Программное обеспечение. Программа или несколько программ, которые используются для управления компьютерных систем.

Оборудования для управления всем рабочим процессом

Кроме этого, в офисных помещениях для общего управления рабочим процессом, должны быть персональные компьютеры сбора и хранения финансовых документов, принтер для печати этих документов и ксерокс для копирования бумажной финансовой документации.

Оборудование предназначенное для автоматизации торговых операций должно быть объединено в единый комплекс и управляться единой учётной программой, с помощью которой любой сотрудник магазина сможет выполнять свои рабочие операции.

Также желательно, чтобы поставщиком всего оборудования была одна компания, которая будет также будет заниматься настройкой этого оборудования.