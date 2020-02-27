креатив как образ жизни

Виды оборудования для автоматизации торговли розничного магазина

27 февраля 2020

На сегодняшний день автоматизация рабочих процессов магазинов стала общепринятой нормой. Она помогает оптимизировать торговый бизнес и значительно облегчить управление этим бизнесом.

Даже владельцы небольших торговых точек, стараются их автоматизировать. Широкий выбор оборудования для автоматизации розничной торговли предлагает компания https://kkm-trade.ru/.

Оборудование, предназначенное для автоматизации рабочего процесса магазинов

Количество оборудования предназначенного для автоматизации всех функций магазинов зависит, в основном, от задействованных в процессе функционирования магазина, рабочих операций.

Также понадобится дополнительное оборудование для оптимизации всех складских помещений. Для базовой автоматизации потребуется следующее оборудование:

  • Сервер. Это устройство предназначенное для обработки информации, её хранения и передачи. Вся информация о торговых операциях должна хранится на сервере;
  • POS оборудование. Так называют программно-техническое оборудования, предназначенное для приёма банковских карт;
  • Сканер для считывания штрих-кода. С помощью этого устройства считывается штрих-код товара указывающий все данные о товаре;
  • Весы оснащённые устройством для печати этикеток. Определяют вес товара и в то же время печатают этикетку в которой указывается: вес товара, стоимость товара, его название и сорт;
  • Терминал для сбора данных. Предназначен для контроля за движениями товара, используется при инвентаризации товаров;
  • Принтер для печати этикеток. Название этого устройства говорит само о своём назначении;
  • Фискальные регистраторы. То же самое, что и сканеры штрих-кода, но кроме считывания информации способны её накапливать с дальнейшей её передачей на сервер;
  • Детекторы банкнот. Предназначенные для мгновенного определения фальшивых банкнот;
  • Программное обеспечение. Программа или несколько программ, которые используются для управления компьютерных систем.

Оборудования для управления всем рабочим процессом

Кроме этого, в офисных помещениях для общего управления рабочим процессом, должны быть персональные компьютеры сбора и хранения финансовых документов, принтер для печати этих документов и ксерокс для копирования бумажной финансовой документации.

Оборудование предназначенное для автоматизации торговых операций должно быть объединено в единый комплекс и управляться единой учётной программой, с помощью которой любой сотрудник магазина сможет выполнять свои рабочие операции.

Также желательно, чтобы поставщиком всего оборудования была одна компания, которая будет также будет заниматься настройкой этого оборудования.



Еще больше интересного на Propr.Me



Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Анатолий: Много кто говорит сейчас про филлеры. Но лично я уже давно заказываю филлеры здесь:...
  • Александра: Есть еще отличная компания https://kristinaweb.ru/ , заказывала у них seo продвижение сайта своей школы...
  • Александр: Статья полезная, но цифр мало. А ведь многое зависит и от параметров светодиодной лампы. Для меня был...
  • Марго: Такое ощущение, что статью писал человек, который вообще о маркетинге толком и не знает… Но зато знает,...
  • Ирина: Далеко не каждому человеку удается добиться успеха. Многим не хваетает целеустремленности и силы духа. Нужно...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика