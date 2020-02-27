Виды оборудования для автоматизации торговли розничного магазина

На сегодняшний день автоматизация рабочих процессов магазинов стала общепринятой нормой. Она помогает оптимизировать торговый бизнес и значительно облегчить управление этим бизнесом.
Даже владельцы небольших торговых точек, стараются их автоматизировать. Широкий выбор оборудования для автоматизации розничной торговли предлагает компания https://kkm-trade.ru/.
Оборудование, предназначенное для автоматизации рабочего процесса магазинов
Количество оборудования предназначенного для автоматизации всех функций магазинов зависит, в основном, от задействованных в процессе функционирования магазина, рабочих операций.
Также понадобится дополнительное оборудование для оптимизации всех складских помещений. Для базовой автоматизации потребуется следующее оборудование:
- Сервер. Это устройство предназначенное для обработки информации, её хранения и передачи. Вся информация о торговых операциях должна хранится на сервере;
- POS оборудование. Так называют программно-техническое оборудования, предназначенное для приёма банковских карт;
- Сканер для считывания штрих-кода. С помощью этого устройства считывается штрих-код товара указывающий все данные о товаре;
- Весы оснащённые устройством для печати этикеток. Определяют вес товара и в то же время печатают этикетку в которой указывается: вес товара, стоимость товара, его название и сорт;
- Терминал для сбора данных. Предназначен для контроля за движениями товара, используется при инвентаризации товаров;
- Принтер для печати этикеток. Название этого устройства говорит само о своём назначении;
- Фискальные регистраторы. То же самое, что и сканеры штрих-кода, но кроме считывания информации способны её накапливать с дальнейшей её передачей на сервер;
- Детекторы банкнот. Предназначенные для мгновенного определения фальшивых банкнот;
- Программное обеспечение. Программа или несколько программ, которые используются для управления компьютерных систем.
Оборудования для управления всем рабочим процессом
Кроме этого, в офисных помещениях для общего управления рабочим процессом, должны быть персональные компьютеры сбора и хранения финансовых документов, принтер для печати этих документов и ксерокс для копирования бумажной финансовой документации.
Оборудование предназначенное для автоматизации торговых операций должно быть объединено в единый комплекс и управляться единой учётной программой, с помощью которой любой сотрудник магазина сможет выполнять свои рабочие операции.
Также желательно, чтобы поставщиком всего оборудования была одна компания, которая будет также будет заниматься настройкой этого оборудования.