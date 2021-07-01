Виды мебели для сада и советы по выбору
образ жизни – креатив

Виды мебели для сада и советы по выбору

1 июля 2021

Предметы садовой мебели очень востребованы в современном мире. Они используются для того, чтобы обустраивать зоны отдыха на приусадебных участках. Наиболее распространёнными садовыми предметами мебели являются кушетки и скамьи, кресла и кресла-качели, диваны с гамаками, шезлонги и садовые качели, а также столы со стульями. Широкий их выбор можно найти на сайте производителя.

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Стоит заметить, что все предметы садовой мебели могут отличаться по своему предназначению. В зависимости от этого показателя различают универсальные и уличные предметы, а также для обустройства интерьера внутри дома.

Помимо этого, важную роль играет и конструкция. Предметы могут быть мобильного или же стационарного типа. Стационарные постоянно применяются лишь на одном месте.

Такие изделия являются устойчивыми к воздействию атмосферных явлений. Помимо этого, из-за большой массы они собираются непосредственно на месте. Мобильные изделия более лёгкие и менее габаритные. Для удобства перемещения их часто оснащают колёсиками либо же роликами.

Характерные особенности и параметры выбора

Мебель, которая производится для использования в саду, может быть произведена из самых разных материалов. Может быть использована древесина высокого качества.

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Чаще всего мебель для сада производят из акации или же лиственницы, бука или же тика, а также из сосны. Чтобы влияние окружающей среды было менее пагубным, производят обработку лаками и прочими защитными составами. Период эксплуатации таких предметов может достигать 15 лет.

К бюджетному варианту относят изделия из пластика. Они бывают борными либо же складными, а также цельными. Металлические предметы также пользуются спросом. Они производятся из алюминия либо стали, а также из чугуна.

Период их эксплуатации, благодаря обработке специально предназначенными антикоррозионными составами, может достигать 25 лет. Помимо этого, мебель может производиться из ротанга. Она очень прочная и обладает высоким периодом службы. Иногда изготавливают и каменные предметы мебели для сада.

В процессе выбора изделий особое внимание необходимо уделять таким показателям, как эстетичность и комфортность при эксплуатации, продолжительность службы и устойчивость к износу, прочность и качество. Если же изделие мобильное, то важную роль играет его масса.

А вот если приобретаются изделия складного типа, то нужно уделить максимум внимания крепёжным элементам.



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