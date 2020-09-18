Как создать сайт на Битрикс 24 и каким функционалом обладает эта CMS

Сегодня многим может понадобиться создать свой сайт, и далеко не каждый сервис для этого обладает необходимым функционалом, а иногда не может обеспечить даже необходимых возможностей.

Вот почему стоит обратить внимание на Битрикс 24, ведь это, пожалуй, одна из лучших CMS, которые сегодня предполагаются на рынке интернет-решений для бизнеса и не только. Профессионально созданием сайтов на Bitrix занимается компания leo-seo.ru.

Каким требованиям должна удовлетворять хорошая CMS

Платформа для создания сайтов должна быть максимально удобна и многофункциональна. Однако обилие функций не должно приводить к тому, что пользователь теряется и не может найти необходимую для себя опцию.

Разумеется, платформа должна быть обновлена совсем недавно, чтобы соответствовать всем современным стандартам. Должна присутствовать возможность периодического обновления до последней версии или же такое обновление должно происходить автоматически. И Битрикс 24 соответствует всем этим требованиям.

Как создать сайт при помощи этой CMS

В любом случае для начала стоит создать концепцию сайта, в которую будет включаться цель создания, структура, дизайн. После этого уже можно приступать непосредственно к созданию.

Важно не торопиться, чтобы потом не пришлось исправлять допущенных в спешке ошибок. Битрикс 24 сразу же радует понятным интерфейсом, и даже новички смогут в нем быстро разобраться.

Функции платформы

Во-первых, стоит отметить скорее не функцию, а одно очень полезное свойство. Сайты на этой платформе прекрасно интегрируются с различными сервисами, столь необходимыми в бизнесе. Во-вторых, нельзя не отметить и свыше сорока модулей, что предназначены для различных интернет-магазинов.

Благодаря такому огромному разнообразию, получится делать великолепные торговые площадки. Впрочем, и для сайтов, не являющихся интернет магазинами, платформа может предложить все необходимые и просто удобные модули, которые могут сделать интернет-ресурс более посещаемым.

Если хочется сделать великолепный сайт, очень важно выбрать хорошую CMS, которая будет исправно функционировать и предоставит множество возможностей. Среди современных вариантов Битрикс 24 – один из лучших. Об этом свидетельствует множество отзывов тех, кто уже ознакомился с этим сервисом, разобрался и оценил все его многочисленные функции.