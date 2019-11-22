Виды малярных работ при ремонте квартиры

Завершающим этапом ремонта квартиры является производство малярных работ. Они являются финишными операциями, от качества которых будет зависеть общий вид помещения. Качественный ремонт квартир в Харькове по доступным ценам выполнит компания BiRem, сайт которой позволит ознакомиться с расценками и примерами работ.

Какие виды работ относятся к малярным

Под понятием «малярные работы» подразумевают не просто покраску поверхностей. Это целый комплекс строительных работ:

Зачистка поверхностей от прежней отделки до основания – удаление краски, старых обоев, плитки, штукатурки. Не зависимо от того, из какого материала построены стены, потолок или пол, они должны быть абсолютно чистыми, будь то камень, бетон или дерево. Бумажные обои снимают после смачивания их водой. С виниловых обоев сначала на сухую срывают верхний слой, нижний слой из бумаги убирают во влажном состоянии. Побелку сбрызгивают водой, а затем снимают при помощи шпателя. Старую краску и штукатурку также счищают шпателем. В случае необходимости производят выравнивание стен и потолков. На бетоне и кирпиче данную операцию выполняют при помощи штукатурки, на стенах их гипсокартона – шпаклевкой. Выравненные стены грунтуют – покрывают специальными составами. Целью грунтовки является придать поверхностям водоотталкивающие свойства, улучшить адгезию, то есть способность верхних слоев к сцеплению с другими материалами. Окончательная отделка – нанесение лакокрасочных покрытий, декоративная штукатурка или поклейка обоев.

Материалы, применяемые при малярных работах

Чтобы ремонт в квартире принес удовлетворение как хозяевам, так и исполнителям необходимо применять качественные материалы: