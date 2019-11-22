Виды малярных работ при ремонте квартиры

Завершающим этапом ремонта квартиры является производство малярных работ. Они являются финишными операциями, от качества которых будет зависеть общий вид помещения. Качественный ремонт квартир в Харькове по доступным ценам выполнит компания BiRem, сайт которой позволит ознакомиться с расценками и примерами работ.
Какие виды работ относятся к малярным
Под понятием «малярные работы» подразумевают не просто покраску поверхностей. Это целый комплекс строительных работ:
- Зачистка поверхностей от прежней отделки до основания – удаление краски, старых обоев, плитки, штукатурки. Не зависимо от того, из какого материала построены стены, потолок или пол, они должны быть абсолютно чистыми, будь то камень, бетон или дерево.
- Бумажные обои снимают после смачивания их водой. С виниловых обоев сначала на сухую срывают верхний слой, нижний слой из бумаги убирают во влажном состоянии. Побелку сбрызгивают водой, а затем снимают при помощи шпателя. Старую краску и штукатурку также счищают шпателем.
- В случае необходимости производят выравнивание стен и потолков. На бетоне и кирпиче данную операцию выполняют при помощи штукатурки, на стенах их гипсокартона – шпаклевкой.
- Выравненные стены грунтуют – покрывают специальными составами. Целью грунтовки является придать поверхностям водоотталкивающие свойства, улучшить адгезию, то есть способность верхних слоев к сцеплению с другими материалами.
- Окончательная отделка – нанесение лакокрасочных покрытий, декоративная штукатурка или поклейка обоев.
Материалы, применяемые при малярных работах
Чтобы ремонт в квартире принес удовлетворение как хозяевам, так и исполнителям необходимо применять качественные материалы:
- для штукатурных работ чаще используют гипсовую штукатурку, так как она ровнее ложится, быстрее сохнет и не растрескивается;
- шпаклевочные работы производят послойно разными видами шпаклевки. Существует несколько марок шпаклевки – одни из которых предназначены для первоначальных выравнивающих слоев, другие – для формирования финишных покрытий;
- для завершения отделки используют краски различного состава. Обработку потолков и оштукатуренных стен часто производят известковыми красками, стойкими к термическим и влажностным перепадам. Также нередко пользуются водоэмульсионными красками, которые практически не пахнут, ровно ложатся и быстро высыхают. Для кухонных помещений, санузлов и ванных комнат часто используют масляные краски на основе олифы;
- еще один вид отделки – это обои. Они могут быть бумажными, виниловыми, флизелиновыми, текстильными. Выбор материала зависит от назначения помещения и желаний хозяев.