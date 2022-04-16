Виды маф в ландшафтном дизайне

Производством уникальных малых архитектурных форм (маф) занимаются многие компании. Они поставляют огромное количество продукции, отличающейся разнообразными показателями. Это усложняет процедуру подбора. Чтобы его упростить, следует ознакомиться с разновидностями.
ТОП видов МАФ
Чтобы подобрать достойную модель, следует изучить популярные.
Комфортабельные скамейки
Подобные конструкции располагают практически везде (парк, зоны отдыха, придомовые территории, иное). Они отличаются не только габаритами, формой, но и материалом.
- Металлические модели. Они отличаются повышенным уровнем прочности, надежности и стойкости. Дополнительно подобные конструкции обрабатывают защитными компонентами. Для их подготовки применяют несколько способов (сварка, ковка, соединение посредством крепежа).
- Модели из древесины. Подобные изделия располагаются под навесом либо в беседке. Ведь при контакте с влагой древесина постепенно портится.
Определенные скульптуры и фигурки
Для декорирования зон отдыха, отдельных участков на территории либо придомовых площадок применяют садовые скульптуры и фигурки.
Их, как правило, подготавливают собственными силами либо посредством специального оборудования.
Для изготовления производители пользуются различными материалами.
К примеру, особо востребованными считаются такие виды сырья:
- Определенные виды глины;
- Металлы;
- Сплавы;
- Древесина;
- Пластик и полимеры.
Некоторые производители комбинируют несколько материалов, что позволяет создавать более оригинальные статуэтки.
Фонари и световые опоры
Их применяют для выделения отдельных участков либо придомовых территорий. Для их подготовки производители применяют металл, камень, некоторые виды бетона и полимеров.
Перед их созданием обязательно определяется не только стиль, но и особенности питания, сырье, дополнительные параметры.
Павильоны и беседки
Для их конструирования производители применяют бетон, древесину, определенные разновидности сплавов и металлов.
Для достижения уникального результата производители предварительно подготавливают проекты и эскизы.
Для дополнительного украшения беседок используют некоторые виды растительности, тканевые элементы.
Чтобы сделать выбор в пользу подходящего вида МАФ, следует ориентироваться на множество показателей. Такой подход избавит от сложностей, от дополнительных трат.