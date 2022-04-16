Виды маф в ландшафтном дизайне
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Виды маф в ландшафтном дизайне

16 апреля 2022

Производством уникальных малых архитектурных форм (маф) занимаются многие компании. Они поставляют огромное количество продукции, отличающейся разнообразными показателями. Это усложняет процедуру подбора. Чтобы его упростить, следует ознакомиться с разновидностями.

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ТОП видов МАФ

Чтобы подобрать достойную модель, следует изучить популярные.

Комфортабельные скамейки

Подобные конструкции располагают практически везде (парк, зоны отдыха, придомовые территории, иное). Они отличаются не только габаритами, формой, но и материалом.

  • Металлические модели. Они отличаются повышенным уровнем прочности, надежности и стойкости. Дополнительно подобные конструкции обрабатывают защитными компонентами. Для их подготовки применяют несколько способов (сварка, ковка, соединение посредством крепежа).
  • Модели из древесины. Подобные изделия располагаются под навесом либо в беседке. Ведь при контакте с влагой древесина постепенно портится.

Определенные скульптуры и фигурки

Для декорирования зон отдыха, отдельных участков на территории либо придомовых площадок применяют садовые скульптуры и фигурки.

Их, как правило, подготавливают собственными силами либо посредством специального оборудования.

Для изготовления производители пользуются различными материалами.

К примеру, особо востребованными считаются такие виды сырья:

  • Определенные виды глины;
  • Металлы;
  • Сплавы;
  • Древесина;
  • Пластик и полимеры.

Некоторые производители комбинируют несколько материалов, что позволяет создавать более оригинальные статуэтки.

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Фонари и световые опоры

Их применяют для выделения отдельных участков либо придомовых территорий. Для их подготовки производители применяют металл, камень, некоторые виды бетона и полимеров.

Перед их созданием обязательно определяется не только стиль, но и особенности питания, сырье, дополнительные параметры.

Павильоны и беседки

Для их конструирования производители применяют бетон, древесину, определенные разновидности сплавов и металлов.

Для достижения уникального результата производители предварительно подготавливают проекты и эскизы.

Для дополнительного украшения беседок используют некоторые виды растительности, тканевые элементы.

Чтобы сделать выбор в пользу подходящего вида МАФ, следует ориентироваться на множество показателей. Такой подход избавит от сложностей, от дополнительных трат.



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