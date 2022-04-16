Виды маф в ландшафтном дизайне

Производством уникальных малых архитектурных форм (маф) занимаются многие компании. Они поставляют огромное количество продукции, отличающейся разнообразными показателями. Это усложняет процедуру подбора. Чтобы его упростить, следует ознакомиться с разновидностями.

ТОП видов МАФ

Чтобы подобрать достойную модель, следует изучить популярные.

Комфортабельные скамейки

Подобные конструкции располагают практически везде (парк, зоны отдыха, придомовые территории, иное). Они отличаются не только габаритами, формой, но и материалом.

Металлические модели. Они отличаются повышенным уровнем прочности, надежности и стойкости. Дополнительно подобные конструкции обрабатывают защитными компонентами. Для их подготовки применяют несколько способов (сварка, ковка, соединение посредством крепежа).

Модели из древесины. Подобные изделия располагаются под навесом либо в беседке. Ведь при контакте с влагой древесина постепенно портится.

Определенные скульптуры и фигурки

Для декорирования зон отдыха, отдельных участков на территории либо придомовых площадок применяют садовые скульптуры и фигурки.

Их, как правило, подготавливают собственными силами либо посредством специального оборудования.

Для изготовления производители пользуются различными материалами.

К примеру, особо востребованными считаются такие виды сырья:

Определенные виды глины;

Металлы;

Сплавы;

Древесина;

Пластик и полимеры.

Некоторые производители комбинируют несколько материалов, что позволяет создавать более оригинальные статуэтки.

Фонари и световые опоры

Их применяют для выделения отдельных участков либо придомовых территорий. Для их подготовки производители применяют металл, камень, некоторые виды бетона и полимеров.

Перед их созданием обязательно определяется не только стиль, но и особенности питания, сырье, дополнительные параметры.

Павильоны и беседки

Для их конструирования производители применяют бетон, древесину, определенные разновидности сплавов и металлов.

Для достижения уникального результата производители предварительно подготавливают проекты и эскизы.

Для дополнительного украшения беседок используют некоторые виды растительности, тканевые элементы.

Чтобы сделать выбор в пользу подходящего вида МАФ, следует ориентироваться на множество показателей. Такой подход избавит от сложностей, от дополнительных трат.