Виды корейской косметики по уходу за волосами

Корейская косметика не так давно появилась на полках магазинов, но уже завоевала популярность и положительные отзывы. Ее натуральный состав позволяет поддерживать красоту и молодость.

Отдельным направлением является косметика по уходу за волосами. В этот сегмент входят шампуни, кондиционеры, маски и спреи. Правильно подобранные средства помогут избавиться от сухости и придать волосам блеск и силу. Широкий выбор корейской косметики предлагает интернет-магазин https://korealab.kiev.ua/g45260977-uhod-volosami.

Шампуни.

В состав шампуней, которые предлагает корейская косметика, входят женьшень, вытяжки из различных растений, масла, индийский лотос. Это позволяет использовать такие средства для ежедневного ухода. В результате эти шампуни помогают справиться с такими проблемами, как:

Сухость и ломкость кончиков

Тусклость волос

Выпадение волос

Перхоть и себорея

Повышенная секреция сальных желез

Подбор шампуня нужно проводить индивидуально, в зависимости от наличия определенных проблем с волосами. В линейке шампуней представлены средства для окрашенных волос, против перхоти, для ломких и тусклых волос, шампуни против выпадения волос, а также при наличии жирных корней.

Кондиционеры.

В уходе за волосами, после использования шампуня, рекомендуют наносить кондиционер. Именно это средство позволяет закрыть чешуйки после мытья, а также защитить волосы от воздействия фена и утюжка в процессе укладки.

В зависимости от типа волос подбирается необходимый кондиционер. Корейская линия предлагает средства для окрашенных волос, которые дают волосам дополнительное питание. Увлажняющие кондиционеры подойдут для сухих волос. Если есть проблема выпадения волос, подбирается кондиционер с высоким содержанием питательных веществ.

Маски.

Эти средства используются 1-2 раза в неделю. Чаще всего они наносятся на влажные волосы и оставляются на 5-110 минут. Маски помогают восстановить структуру волос, придать им блеск и силу. Также они питают кожу головы и волосяную луковицу.

Корейская косметика по уходу за волосами предлагает линию масок, которые не содержат консервантов и отдушек. Благодаря этому средства не вызывают аллергию и решают определенную проблему. К сожалению, многие средства, представленные на рынке, только маскируют ее.

Спреи.

Эти средства рекомендуют использовать после мытья волос. Они облегчают расчесывание и помогают защитить волосы не только от воздействия горячего воздуха при укладке, но и от ультрафиолета.