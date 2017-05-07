Виды конвейерных роликов

Ролики являются одним из главных конструктивных элементов горизонтальных конвейеров. Именно благодаря ним и осуществляется перемещение конвейерной ленты. Однако, не стоит забывать о том, что в зависимости от условий эксплуатации ролики должны обладать различными характеристиками.

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Классы конвейерных роликов

Далее представлены ролики, которые в той или иной мере сегодня используются в конструкции ленточных конвейеров:

ролики дефлекторного типа;

амортизирующие ролики;

плоские конвейерные ролики (вращаются вокруг собственной оси);

ролики из текстолита (применяются на вредных производствах);

стряхивающие ролики.

Использование дефлекторных роликов считается наиболее распространённым. Подобные части конвейера обеспечивают невозможность смещения ленты во время работы конвейера.

Текстолитовые ролики применяются на производствах вредных и опасных веществ. Они эффективно предотвращают возможность самовозгорания опасных грузов в виду повышенного трения.

Не стоит забывать о том, что ролики для конвейеров могут дифференцироваться и по типу условий эксплуатации: лёгкого, среднего и тяжёлого типа.

Футеровка резиной

Весьма часто стальные ролики для конвейеров футеруются при помощи обыкновенной резины. Подобная мера позволяет существенным образом увеличить сроки эксплуатации конвейера, так как обеспечивает снижение трения.

Кроме того, достигается существенное снижение уровня шума, что в особенности рекомендовано для цехов, располагающих небольшой площадью.

Не будем отрицать, что одни и те же ролики не могут быть использованы на разных конвейерах, даже в случае идеального конструктивного совпадения. Дело в том, что условия эксплуатации задают основной вектор выбора.

Чем сложнее и абразивнее (к примеру, карьер по добыче песка) сырьё, которое приходится перемещать по конвейеру, тем быстрее конструктивные части его выходят из строя.

Безусловно, качество изготовления ролика является причиной отсутствия необходимости в дальнейшем его систематическом обслуживании. Сегодня многие ролики для конвейеров в принципе не требуют смазки.

В видео наглядно демонстрируется методика изготовления роликов для конвейеров на токарном станке: