Что такое брендинг простыми словами

Брендинг принято называть процесс, связанный с разработкой и развитием бренда. Благодаря грамотно реализованной стратегии компания получает возможность выделиться на фоне конкурентов, а также добиться повышения узнаваемости своей продукции или услуг. Подробнее узнать про разработку бренда можно на сайте компании artonica.ru.

Что важно знать о брендинге

Под брендингом понимается целый комплекс действий, благодаря которым в сознании людей конкретный образ бренда.

Он позволяет сделать бизнес узнаваемым и понятным для потребителя, а также донести до них ценность и уникальность конкретного предложения.

В условиях высокой конкуренции брендинг не только привлечь внимание, но и удержать клиента. Он не ограничивается только визуальными элементами, а предполагает наличие нескольких важных элементов. В их число входит миссия, ценности уникальность продукта и отношение клиентов.

Бренд формирует у потребителей субъективное восприятие, которое в конечном итоге влияет на решение о покупке. В результате предпочтение отдается продукции, которая вызывает больше доверия и положительных эмоций.

Основные элементы брендинга

Брендинг предполагает использование системного подхода, предполагая использование визуальных и смысловых компонентов.

Формированию целостного образа способствуют следующие элементы:

Название, логотип и визуальный стиль;

Миссия и ценности компании;

Уникальное торговое предложение;

Тон «общения» с аудиторией;

Упаковка и подача продукта;

Поведение сотрудников;

Качество сервисного обслуживания.

Каждый из перечисленных элементов играет важную роль и для достижения желаемого результата они должны работать в связке. Одним из важнейших аспектов брендинга считается создание эмоциональной связи.

Люди выбирают бренды не всегда рационально, так как для них имеет значение история и личные ощущения. Ярким примером выступает компания Apple, когда товары которой ассоциируются с прогрессом, инновациями и современным стилем жизни.

Эмоциональная привязанность потребителя формируется не за один день, но именно она делает бренд по-настоящему сильным и конкурентоспособным.

Брендинг позволяет добиваться лояльности клиентов и облегчает процесс запуска новых продуктов, так как люди доверяют компании. Его можно назвать инвестицией, благодаря которой создается хорошая репутация, поддерживается доверие и обеспечивается устойчивое развитие бизнеса.