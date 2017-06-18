Виды инверторов, их роль в гелиосистеме

Солнечные панели способны вырабатывать достаточное количество постоянного тока для обеспечения коттеджа, дачного домика, коммерческих заведений и др.

Однако бытовая техника, электрическое оборудование работает от переменного тока. Поэтому для практического использования гелиосистем требуется установка дополнительного прибора, который будет преобразовывать ток, подавать его в нужном виде.

С этой функцией справляется инвертор. Он монтируется к солнечной панели.

Компания «Оверс. Энергосберегающие технологии» предлагает все виды оборудования для создания гелиосистем. В интернет магазине можно приобрести качественный, эффективный инвертор солнечной панели от ведущих производителей.

Типы инверторов, их особенности

В модельном ряду инверторов для гелиосистем есть несколько типов приборов.

Сетевой инвертор устанавливается в конструкцию, синхронизированную с системой электричества для снижения расхода сетевой электроэнергии. Приборами регулируется амплитуда, частота напряжения и др. В случае прекращения подачи электроэнергии в сети инвертор отключается

Автономный тип не требует подключения к сети электричества. Прибор используется в установке в гелиосистемы, не связанные с общей системой подачи переменного тока

Комбинированный прибор способен работать в обоих режимах. При прекращении подачи электричества в сети он преобразует ток, поступающий от солнечной панели. Инверторы этого типа оснащены множеством настроек, позволяющих оптимизировать работу гелиосистемы от батарей и сети электричества

Инверторы отличаются формой сигналов напряжения, бывают псевдосинусоидальными, синусоидальными. Выбирается модель с учетом предназначения.

Правила выбора инверторов для солнечных панелей

Тип прибора, форма сигнала напряжения являются важными, но не единственными критериями, которые необходимо учитывать при покупке инвертора. Важно обращать внимание на следующие факторы:

мощность инвертора и входное напряжение должны находиться в оптимальном соответствии (12В/600Вт; 24В/от 600 до 1500Вт; 48В — свыше 1500Вт)

на выходе мощность инвертора должна равняться общему количеству потребления в период пиковой нагрузки

долговечность работы прибора обеспечивается системами защиты от коротких замыканий, перегрузок на выходе, перегреваний

коэффициент полезного действия не должен быть менее 90%, в противном случае на работу прибора будет затрачиваться много энергии

при установке инвертора на улице, в не отапливаемом помещении необходимо выбирать модель с большим температурным рабочим диапазоном;

наличие режима ожидания дает возможность экономить заряд батареи, так как при отсутствии нагрузки инвертор не будет расходовать энергию

Выбор прибора, точно соответствующего требованиям, обеспечит экономию энергии, повысит продуктивность гелиосистемы.

Грамотно подобрать прибор помогут рекомендации специалистов «Оверс. Энергосберегающие технологии».

Далее на видео вы можете ознакомиться с типами сетевых инверторов для солнечных батарей.