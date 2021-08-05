Медальный прорыв Украины, мировой рекорд в Атлетике. Что произошло в двенадцатый день Олимпиады-2020

Итоги двенадцатого дня Олимпийских игр в Токио. Сборная Украины завоевала сразу четыре медали за один соревновательный день на Олимпиаде-2020: первое «золото», еще одно «серебро» и две исторические «бронзы». Четыре медали — второй лучший результат в истории Украины по количеству медалей за один соревновательный день.

Кроме того, украинцы собрали также 4-5-6 места в финалах легкоатлетических турниров. А еще на беговой дорожке установлен второй мировой рекорд за два дня!Это основные события Украины в двенадцатый день Олимпиады.