Медальный прорыв Украины, мировой рекорд в Атлетике. Что произошло в двенадцатый день Олимпиады-2020
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Медальный прорыв Украины, мировой рекорд в Атлетике. Что произошло в двенадцатый день Олимпиады-2020

5 августа 2021

Итоги двенадцатого дня Олимпийских игр в Токио. Сборная Украины завоевала сразу четыре медали за один соревновательный день на Олимпиаде-2020: первое «золото», еще одно «серебро» и две исторические «бронзы». Четыре медали — второй лучший результат в истории Украины по количеству медалей за один соревновательный день.

Кроме того, украинцы собрали также 4-5-6 места в финалах легкоатлетических турниров. А еще на беговой дорожке установлен второй мировой рекорд за два дня!Это основные события Украины в двенадцатый день Олимпиады.



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