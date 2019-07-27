Виды и способы печати на одежде

Эксклюзивная одежда – выражение индивидуальности и несхожести с основной массой населения. Если шить одежду персонально для себя – это дорогое удовольствие, то выделиться из толпы, благодаря оригинальному изображению на одежде — могут себе позволить многие.

Чаще всего рисунок, надпись или символику наносят на верхнюю часть одежды – футболки, толстовки, свитшоты. Можно купить уже готовый вариант из предложенных, а можно самому создать изображение.

Обратившись в специализированный центр ПроПечать, можно нанести его на выбранную вещь. Какой способ нанесения нужно выбрать, чтоб качество рисунка сохранилось надолго.

Перенос изображения термическим способом.

Это самый быстрый и недорогой способ. На специальном принтере распечатывается изображение, используя определенную бумагу и краски. При помощи воздействия температуры оно переносится на изделие. Такая картинка не будет долго держаться, зато яркие цвета гарантируются.

Шелкография или трафаретная печать.

Это очень распространенный метод и недорогой метод. Для нанесения изображения таким способом картинка делится по цветам, каждый из которых наносится отдельно.

В результате изображение получается выпуклым. Цвета насыщенные, возможно вкрапление блесток, перламутра. Вещи с таким методом нанесения достаточно долговечны. Рисунок хорошо переносит стирки и глажки.

Цифровая печать.

Современный метод нанесения изображения на вещи. Нанесение происходит по средствам специального принтера. При этом можно нанести любую картинку. Цвета получаются яркие и насыщенные.

Недостатком является то, что так наносят изображение только на натуральные ткани. Наличие в составе синтетики не приемлемо для этого способа. Главное достоинство – долговечность изображения.

Вышивка.

Тоже один из методов нанесения. Изображение вводится в виде программы в машину для вышивания, и она наносит рисунок. Этот процесс достаточно трудоемкий.

Поэтому таким способом обычно наносят небольшие изображения или логотипы. Этот способ нанесения обеспечивает сохранность изображения на долгие годы. Однако вышивка – процесс длительный, кропотливый и поэтому дорогой.

Травление.

Этот способ основан на предварительном вытравливании места под рисунок кислотой. Потом наносится изображение. При таком способе получается однородность ткани и нанесенного рисунка. Этот способ не дешевый, так так предполагает наличие специально обученных людей.