Как делается гидроизоляция кровли и цоколя коттеджа
каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Как делается гидроизоляция кровли и цоколя коттеджа

26 ноября 2021

Кровля и цоколь являются одними из основных конструкционных элементов здания, сооружения. Главным врагом в процессе эксплуатации является влага, которая действует разрушительно на бетон, конструктивные кровельные элементы.

Защита от влаги осуществляется путем использования как традиционных, так и современных гидроизоляционных материалов.

Особенности гидроизоляции кровель

Выполнение гидроизоляционных работ в данном случае регламентировано Строительными Нормами и Правилами (снип).

rg4jhl0a

В зависимости от типа кровли, применяются конкретные гидроизоляционные материалы. Для скатных кровель это рулонные материалы, которые укладываются под кровельный материал совместно с пароизоляционным и теплоизоляционным слоями.

Все намного сложнее с кровлями плоского типа, которые бывают традиционного исполнения и инверсионные. Друг от друга два типа отличаются расположением слоев.

В инверсионной гидроизоляционный материал размещен под утеплителем, в традиционной в обратном порядке. Водонепроницаемость плоских кровель обеспечивается с применением гидроизоляционных материалов обмазочного, рулонного, напыляемого, наплавляемого типа.

Хорошо зарекомендовала себя жидкая резина, создающая единое бесшовное влагонепроницаемое полотно.

Гидроизоляция цоколя

 nifpbc0o

Цоколь, в виду его месторасположения, постоянно подвергается негативному воздействию атмосферных осадков и климатических условий. Элемент всегда подвергается декорированию, но перед этим он в обязательном порядке гидроизолируется.

Для этого сегодня есть целый ряд гидроизоляционных материалов, нанесение которых не требует специальных знаний и навыков:

  • Окрашивание. На поверхность цоколя наносится слой краски, которая создает эластичную водонепроницаемую пленку. Преимуществами являются быстрота выполнения работ, относительно невысокая стоимость, возможность все сделать самостоятельно. К недостаткам коротки срок службы защитного слоя;
  • Пропитка. Используются жидкие гидроизоляционные составы, на основе полимеров, синтетических смол. По свойствам составы способны проникать в структуру цоколя, тем самым создавая надежный и долговечный водонепроницаемый слой;
  • Обмазка. Осуществляется с помощью горячего битума или составов на его основе пастообразного типа. Работа не сложная, может быть выполнена собственными силами.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: ваш комментарий
  • ваше имя: ваш комментарий
  • Ирина:
  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика