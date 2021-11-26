Как делается гидроизоляция кровли и цоколя коттеджа

Кровля и цоколь являются одними из основных конструкционных элементов здания, сооружения. Главным врагом в процессе эксплуатации является влага, которая действует разрушительно на бетон, конструктивные кровельные элементы.

Защита от влаги осуществляется путем использования как традиционных, так и современных гидроизоляционных материалов.

Особенности гидроизоляции кровель

Выполнение гидроизоляционных работ в данном случае регламентировано Строительными Нормами и Правилами (снип).

В зависимости от типа кровли, применяются конкретные гидроизоляционные материалы. Для скатных кровель это рулонные материалы, которые укладываются под кровельный материал совместно с пароизоляционным и теплоизоляционным слоями.

Все намного сложнее с кровлями плоского типа, которые бывают традиционного исполнения и инверсионные. Друг от друга два типа отличаются расположением слоев.

В инверсионной гидроизоляционный материал размещен под утеплителем, в традиционной в обратном порядке. Водонепроницаемость плоских кровель обеспечивается с применением гидроизоляционных материалов обмазочного, рулонного, напыляемого, наплавляемого типа.

Хорошо зарекомендовала себя жидкая резина, создающая единое бесшовное влагонепроницаемое полотно.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь, в виду его месторасположения, постоянно подвергается негативному воздействию атмосферных осадков и климатических условий. Элемент всегда подвергается декорированию, но перед этим он в обязательном порядке гидроизолируется.

Для этого сегодня есть целый ряд гидроизоляционных материалов, нанесение которых не требует специальных знаний и навыков: