Виды фильтров очистки воздуха для вентиляции (пылевые, жировые) и их характеристики

В большинстве помещении, чтобы там можно было комфортно жить, работать, хранить различные вещи, необходимо организовать вентиляцию.

Вентиляционные системы могут быть разного типа, от простых – естественных, заканчивая сложными многоканальными установками. Одним из важных элементов системы вентиляции являются фильтры, выбрать которые по выгодным ценам можно на сайте https://olvent.ua/komplektujuschie-dlja-ventiljatsii/filtry-dlja-ochistki-vozduxa/.

Что такое фильтры в системе вентиляции

Воздух, который перегоняется по вентиляционным каналам, не чистый, имеет множество различных примесей. И, чтобы в помещение не попал загрязненный воздух, на приточную вентиляцию устанавливают специальный пылевой фильтр.

Также, в некоторых случаях требуется очистка воздуха, который вытягивается из помещения. Обычно, речь идет о производственных объектах.

Пылевые фильтры

Они устанавливаются именно на входе, то есть на приточной вентиляции. Воздух снаружи содержит в себе уличную пыль, строительную пыль, цветочную пыльцу. Если говорить о крупных городах, помимо высокого содержания мелких механических загрязняющих элементов, повышено количество углекислого газа.

Не самый полезный воздух, которым хотелось бы дышать. Такие фильтры позволяют очищать воздух на входе, чтобы он уже внутрь помещения подавался чистым. Существует несколько видов пылевых фильтров, которые отличаются друг от друга степенью очистки воздуха. Это фильтры:

грубой очистки

тонкой очистки

особо тонкой очистки

ультратонкой очистки

Соответственно и стоимость у них разная. Применяются пылевые фильтры в самых разных объектах. Это могут быть частные жилые дома и квартиры, кафе, рестораны, офисы, больницы, производственные помещения и не только.

В местах, где живут и работают люди, очевидно, что такие фильтры нужны, чтобы сделать воздух чистым и безопасным. А в производственных помещениях это нередко требуется для того, чтобы защитить оборудование от уличной пыли.

Жировые фильтры

А вот жировые фильтры устанавливаются на вытяжной вентиляции, чтобы улавливать капли жира. Зачем? Чтобы не засорять и не загрязнять остальные элементы вентиляционной системы.

Если таких фильтров не будет, протоки со временем могут забиться, появиться толстый налет на лопастях вентиляции. Это негативно скажется на эффективности работы системы и даже может стать причиной ее выхода из строя.

Чтобы такого не было, и устанавливаются жировые фильтры. В основном это производственные помещения, предприятия пищевой промышленности, где в процессе работы используются различные жиры.