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Как выглядит квартира студия

10 мая 2018

Планировка квартиры играет важную роль для каждого человека. Сегодня на строительном рынке пользуются популярностью несколько дизайнерских направлений в этой области.Как выглядит квартира студия

Приобрести студии от застройщика довольно легко, предварительно выбрав оформление и габариты. Ознакомиться с подобными услугами более детально можно на сайте соответствующей строительной компании.

Основные понятия

Квартиры-студии появились на отечественном рынке относительно недавно. Подобный вид жилья отличается отсутствием четкого разделения помещения с помощью перегородок. Технически стены студии могут присутствовать только в санузле.

Здесь нету четкой кухни или спальни, так как все находится в едином пространстве. Зонирование таких квартир происходит с помощью нескольких подходов:

  • цвет. Для разделения применяют несколько оттенков, которые позволяют визуально отличить кухню от прихожей или спальни. При этом не обязательно стены должны окрашиваться. Легко разделить квартиру с помощью разных обоев;
  • мебель. Самый распространенный способ зонирования. Комнаты как бы разделяются с помощью шкафов, тумб или других элементов. Подобный подход позволяет использовать множество различных вариантов. При необходимости зоны легко изменить, просто переместив мебель;
  • перепад пола. Зачастую кухню немного поднимают, чтобы выделить ее среди других зон. Этот способ применяется относительно редко, так как требует тщательного планирования и более сложен в обустройстве.

Как выглядит квартира студия

Преимущества и недостатки

Квартира студия пользуется особой популярностью у многих людей. Связано это с несколькими ее положительными характеристиками:

  1. Качественное освещение и максимальный простор. Здесь нет необходимости монтировать большие окна, что в свою очередь дополнительно минимизирует теплопотери.
  2. Отсутствие жестких стен дает возможность проводить планировку намного гибче и чаще, чем в классических жилищах.
  3. Увеличение свободного пространства. Связано это с тем, что стены уже не занимают его.

Но подобные планировки имеют множество отрицательных сторон:

  1. Квартиры подходят для жилья только 2 человек. Если у вас полноценная семья, тогда для детей и родителей нужно будет свой угол. В студиях организовать комфорт практически невозможно.
  2. Соорудить студию можно не во всех квартирах. Связано это в большинстве случаев с техническими параметрами зданий.
  3. Минимальная шумоизоляция и быстрое распространение запахов.

Квартиры студии отличаются простотой и функциональностью. Но перед тем, как покупать ее, следует тщательно взвесить все за и против.



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