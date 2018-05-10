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Виды эвакуации автомобилей
10 мая 2018

Эвакуация автомобиля становится необходимой при невозможности функционирования авто. Подобное происходит не всегда при аварийных ситуациях. К примеру, блокировка коробки переключения передач делает невозможным транспортировку автомобиля буксиром. В таковых случаях без эвакуатора не обойтись. Не стоит забывать о том, что эвакуация автомобиля может осуществляться по-разному. В зависимости от выбранного способа риски повреждения авто будут различными.

На сайте http://autosos.ua/ Вы сможете заказать услугу эвакуации автомобиля на максимально выгодных условиях. Отметим, что контакты эвакуатора у каждого автомобилиста всегда должны быть в телефонной книге. Ниже перечислим способы эвакуации автомобиля и выберем наиболее безопасный.

Виды эвакуации: всё зависит от спецтехники

Виды эвакуации: всё зависит от спецтехники

Конечно, сам эвакуаторщик должен грамотно вести процедуру погрузки автомобиля на платформу. Но зачастую повреждение транспортируемого автомобиля осуществляется ввиду отказа техники (полного или частичного).

Ниже приведены наиболее распространённые виды транспортировки автомобилей:

  • частичная погрузка (подвешена только одна ось – другая располагается на асфальте);
  • при помощи гидравлической лебёдки;
  • при помощи сдвижной платформы;
  • с использованием крана-манипулятора.

Частичная погрузка – самый простой метод. Но в этом случае эвакуаторщик должен располагать достаточным опытом. Ведь ранний заход в поворот на 90 градусов может стать фатальной для буксируемого таким образом автомобиля.

Гидравлическая лебёдка – главный инструмент при эвакуации. С её помощью осуществляется затягивание авто на платформу эвакуатора. Но она оказывается бесполезной, если колёса у автомобиля по какой-то из причин заблокированы.

Сдвижная платформа и кран-манипулятор

Сдвижная платформа и кран-манипулятор

Сдвижная платформа располагает вращающимися валиками. Заблокированные колёса в этом случае не являются проблемой. Лебёдка всё равно затянет авто на платформу. Минусом такой эвакуации можно назвать необходимость достаточного количества места перед эвакуируемым автомобилем.

Кран-манипулятор – самый распространенный эвакуатор на сегодня. Фиксация автомобиля осуществляется за четыре колеса (по правилам). После чего автомобиль поднимается и ставится на платформу эвакуатора.

Ошибка в фиксации хотя бы одного колеса автомобиля может привести к его падению.

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В видео рассказывается о том, как водители пытаются избежать эвакуации автомобиля за неправильную парковку:

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