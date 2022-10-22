При возникновении у собак определенных видов аллергических реакций, а также для ликвидации их последствий нередко применяется такой препарат, как Апоквел. Его на выгодных условиях можно купит в аптеке Гомеовет.

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Особенности применения Апоквела

Как правило, данный ветеринарный препарат назначают собакам в случае, если у них обнаружен дерматит, который спровоцирован аллергическими реакциями. Основное назначение этого препарата – это ликвидация не только зуда, но и определенных очаговых изменений, которые формируются на кожном покрове.

Дополнительно Апоквел используют в случае, если нужно провести профилактические мероприятия, связанные с вероятностью возникновения атопического дерматита.

Что же касается противопоказаний, то в их число входит индивидуальная непереносимость домашнего животного к тем либо иным компонентам, которые входят в состав данного препарата.

Дополнительные рекомендации

Для того чтобы обеспечить приемлемый результат, следует соблюдать некоторые правила, касающиеся особенностей приема данного препарата.

Давать данный препарат можно непосредственно с руки либо же в комплексе с некоторыми видами кормов. В некоторых случаях осуществляется принудительное введение непосредственно в пасть. При этом важно учитывать дозировку, которая должна составлять не более 0,6 мг на 1 кг.

Продолжительность приема устанавливается индивидуально. Так, если препарат используют для лечения, то его принимать несколько раз в сутки. В случае если нужно провести профилактические мероприятия, то прием выполняется только раз.

Схему лечения, в которой присутствует данный препарат, определяют непосредственно ветеринары.

Для этого проводят обследование, устанавливают состояние собаки. На основании этой информации принимается решение о том, какая именно дозировка более предпочтительная.