Виды бильярдных шаров и из чего их делают

Бильярд один из универсальных видов игр, который в настоящее время доступен практически всем. Для того чтобы сыграть в него можно посетить в специальный бильярдный клуб, либо приобрести себе всё необходимое.

Помимо самого стола и бильярдного кия, необходимо также приобрести шары. Правда, к удивлению многих, они не универсальны. Существует несколько разновидностей и наборов бильярдных шаров в зависимости от вида игры. Широкий выбор бильярдных шаров представлен в интернет-магазине https://billiard-mag.com/dlya-bilyardnykh-stolov/shary/.

Из чего изготавливают бильярдные шары

Когда бильярд только появился, он был доступен только очень состоятельным людям. Для изготовления столов использовалось дорогое красное дерево. Не менее дорогим было полотно, которым эти столы покрывались.

Что касается шаров, то их изготавливали из бивней животных. Неудивительно, что стоили они тогда баснословных денег. Только после того как шары, как и столы с полотном стали изготавливать из более дешевых материалов, бильярд обрел популярность и среди других слоев населения.

Современные бильярдные шары изготавливают в основном из двух типов материалов. Это специальный плотный пластик и композитный материал. Шары из плотного пластика стоят дешевле.

Они больше подходят для домашних игр, если используются нечасто. Если речь идет о бильярдным салоне, или профессиональных игроках которые постоянно тренируются, им лучше выбрать модели из композитного материала.

Это фенолформальдегидная смола, которая позволяет создавать шары с максимально подходящими характеристиками. Качественные бильярдные шары должны обладать следующими свойствами

идеально ровная поверхность без трещин сколов и прочих дефектов

идеальная сферическая форма

чёткий, равномерный и стойкий окрас каждого шара

способность отскакивать

одинаковый вес каждого из них.

Виды бильярдных шаров

Битки. Так как именно на такие шары оказывается максимальная нагрузка, они должны быть очень прочными и качественными. Кстати их можно покупать не комплектом, а поштучно, что очень удобно и выгодно.

Для пула. Комплект включает в себя 15 разноцветных шаров, вес каждого 170 г и диаметр 57,2 мм.

Для русского бильярда. Комплект включает в себя 16 шаров, а вот диаметр их нефиксированный. Соответственно и вес может быть разной. Всё зависит от размера стола.

Для снукера. Этот комплект подразумевает наличие 22 шаров, диаметром 52,4 мм и весом в 140 г каждый.

Тренировочные. Здесь нет каких-то фиксированных размеров и веса. Обычно это стандартные усредненные показатели, которые позволят в дальнейшем играть в пул, и в русский бильярд или в другие игры.

Что касается производителей, то на рынке представлены шары китайских и тайваньских компаний, из Европы, Америки. Как правило, азиатские производители предлагают наиболее бюджетные варианты. Лучшими считаются европейские шары, особенно бельгийские.