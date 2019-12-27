Как выбрать плюшевого мишку в подарок девушке

Этот вид игрушки и по сей день пользуется огромной популярностью среди потребителей. Плюшевый мишка является идеальным подарком для девушки, а также для ребёнка. Покорять сердца такой вид игрушки начал ещё с 20 века.

Как дети, так и взрослые просто без ума от медведя, у которого на шее имеется шарфик или же бантик. Есть множество ярых поклонников этой игрушки. Для них проводят различные аукционы и выставки, а также открывают целые музеи.

Приобрести такой подарок можно в любой торговой точке с мягкими игрушками или же в интернете. При этом габариты и окрас можно выбрать самые разнообразные. Такой подарок можно вручить в качестве презента по любому поводу или же просто так. Широкий выбор плюшевых мишек из качественных материалов можно найти по ссылке.

Материал производства

Когда речь заходит про детские вещи, основными критериями являются безопасность и качество изделия и материала, из которого оно создано. Многие ориентируются на стоимость. Так вот стоит помнить о том, что качественное изделие не может быть дешёвым.

Стоит избегать игрушек, в составе которых присутствуют такие элементы, как бисфенол А и фталаты, а также прочие им подобные, провоцирующие различные заболевания и отравление организма. О плохом качестве также может сказать резкий запах.

Наиболее безопасными для здоровья материалами для производства плюшевого мишки являются такие:

Мех искусственного происхождения. Его производство на сегодняшний день находится на довольно высоком уровне. Внешне материал очень сильно похож на мех натурального происхождения. Но его отличительными особенностями являются износостойкость и большая практичность. Многие производители для создания игрушек используют лишь сертифицированный материал европейского производства.

Крепкие и надёжные швы. Множество игрушек на современном рынке после нескольких дней использования просто расходятся по шву. Это свидетельствует о том, что качество продукции низкое. Лучше отдать предпочтение тем изделиям, которые очень сложно разорвать даже при огромном желании. Не нужно стесняться проверять продукцию. Ведь речь идёт про здоровье.

Фурнитура также должна быть максимально надёжной. Глаза мишки отлично имитируют красивые бусинки. Помимо этого, они являются максимально безопасными. Это связано с тем, что к игрушке они должны быть пришиты максимально надёжно.

Холлофайбер, из которого производится большая часть плюшевых мишек, является абсолютно безопасным для человека. В готовом изделии он служит в качестве наполнителя. В нём нет токсически опасных элементов и он отлично после стирки восстанавливает прежнюю форму.