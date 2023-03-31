Выбор конечного потребителя во многом зависит от качества, информативности и надёжности упаковки интересующего его продукта. Неоднократно было доказано на практике, что именно упаковка де-факто «продаёт» продукт. Принимая эту действительность, производитель уделяет особое внимание упаковке: её дизайну, её качеству, её производству.

К примеру, когда речь идёт о промышленных масштабах, упаковка производимого продукта вручную становится попросту невозможной — этот процесс занимает слишком много времени. Фасовочные упаковочные машины – современное решение промышленной упаковки.

Дозирование и упаковка

Сутью фасовочного автомата является выделение порции продукта, помещение его в тару, надёжное сваривание упаковочных швов. Наиболее распространёнными видами дозирования в промышленности остаются:

по весу продукта;

по объёму продукта;

шнековое.

Шнековое дозирование применяется для продукции, которое характеризуется профессионалами как «трудно-сыпучая».

Фасовочные автоматы сегодня применяются в огромном количестве промышленных направлений: производство бытовой химии, медикаментов, строительной продукции; выпуск пищевой продукции и т.д.

Какую упаковку используют фасовочные автоматы?

Чаще остальных в промышленности применяются:

пакет-подушка;

саше-пакет;

STIK-упаковка.

7 продуктов из 10 на полке супер-маркета упакованы в пакеты-подушки. Также эту упаковку называют флоу-пак. Такой пакет создаётся из одного рулона полимерной плёнки.

Имеет всего два сварных шва. Среди преимуществ пакета-подушки следует отметить высочайшую скорость формирования автоматом, а также минимальную себестоимость.

Если требуется высокая прочность упаковки и гарантия герметичности (как, например, в случае со специями), фасовочные автоматы настраиваются на работу с четырёхшовными саше-пакетами.

На самом деле на рынке присутствует не более 20 видов фасовочных автоматов. Но в зависимости от специфики производства конкретного продукта, они могут быть технически дополнены требуемыми узлами.

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В видео представлен вертикальный фасовочный автомат: