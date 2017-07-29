Вакцинирование кошек – это введение антигенного препарата (вакцины) с целью выработки иммунитета к болезни. Ввиду такой манипуляции происходит подготовка организма животного к возможной атаке вредными микроорганизмами.

Выработанный в результате вакцинации иммунитет, предотвращает заражение или ослабляет влияние инфекционных заболеваний на организм впоследствии.

Вакцинация кошек требуется вне зависимости от того, гуляет животное на улице, или все время находится в доме. Заражение вирусами осуществляется воздушно-капельным путем, поэтому инфекционное заболевание может просто проникнуть в ваш дом через дверь, через окна, или быть занесенно вместе с верхней одеждой и обувью с улицы.

Без отметки в паспорте животного о вакцинации, вы не сможете путешествовать, участвовать в выставках, пересекать границу и пользоваться международным общественным транспортном.

Общие рекомендации

Вакцинации подлежат только здоровые котята, коты и кошки, поэтому за 10 дней до вакцинации питомцам проводят дегельминтизацию.

Для обработки от паразитических червей используется определенный антигельминтный препарат, по назначению ветеринарного врача (таблетки, капли на холку, суспензии).

При первичной вакцинации маленьких котят необходимо содержать в условиях карантина, т.е. ограничить контакт с другими животными, не выводить на прогулку и даже мыть.

Это связано с повышенным риском «подцепить» инфекцию. Через 2 недели после повторной прививки, препараты заработают по полной, и начнется формирование достаточного иммунитета к возбудителям инфекций.

Вакцинация взрослых особей проводится ежегодно, и цель сводится к продлению и укреплению уже существующего иммунитета. Поэтому особого карантина котам и кошкам не требуется, хотя от контакта с заболевшими животными всегда будет отказаться не лишним.

Начиная с первой прививки, и каждая последующая вакцинация должны заноситься в ветеринарный паспорт животного. Все документы, оформляемые для путешествий, вывоза животного за границу, участия в выставках городского и международного масштаба начинаются с регистрации паспорта животного.

Запомните! Вакцинировать кошек нужно в течении всей жизни ежегодно по специальной схеме. Взрослые особи подвергаются воздействию вредоносных инфекций так же, как и молодое поколение.

На сегодняшний день разработано достаточно широкое количество видов вакцин. Эти утвержденные и разрешенные к использованию препараты отвечают всем требованиям по безопасности и считаются очень эффективными.

Вакцинацию беспроблемно переносят все поколения животных, при условии, что процедура проводилась опытными специалистами с последующим наблюдением.

Вакцина, это биопрепарат, и от ее качества, срока годности и даже конкретной партии зависит эффективность. Поэтому при вакцинации кошек, котов и котят обращайтесь только в ветеринарные клиники.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про то, почему следует вакцинировать кошек.