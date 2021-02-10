Направления христианства и их различия

Христианство – одна из самых распространенных в мире религиозных конфессий. Но, разновидностей, то есть ветвей у данной религии несколько. И они имеют, если сравнить, существенные различия, обычаи, праздники. Даже даты одних и тех же праздников, например, Рождества, могут сильно отличаться. Более подробную информацию про новости религии можно найти на сайте slovoproslovo.info.

Христианство и основные ветви

Из самого названия можно догадаться, что поклоняются представители этих религий Иисусу Христу, где в большинстве ветвей он считается не Богом, а его сыном, которого тот послал на Землю, чтобы открыл людям глаза на истины и научил жить по заповедям. Направлений в христианстве огромное количество.

Их насчитывается около 20 000, и даже теологи и религиоведы иногда путаются. Основных крупных ветвей всего 5. Это:

Православие

Католицизм

Несторианство

Протестантизм

Миафизитство.

Каждая из них имеет свои разветвления, направления, секты и так далее.

Например, такое популярное течение, как лютеранство – одно из ветвей протестантства. Изначально было намного меньше направлений. А такое их количество в настоящее время – это результат соперничества церквей, разделение сфер влияния и власти. По сей день религия и власть тесно взаимосвязаны друг с другом. В недавнем прошлом она становилась причиной войн, захвата новых земель, геноцида целых народов, репрессий и так далее.

Изначально центром христианства считался Константинополь. Со временем конкуренцию ему составил Рим, который тоже стал претендовать на роль столицы христианства.

В середине 11-го века патриархи рассорились и каждая из церквей стала развиваться независимо друг от друга. Это и стало основной причиной становления католицизма и православия как отдельных ветвей.

Чем они отличаются друг от друга

В католицизме Святой Дух исходит не только от Господа, но и сына его.

Они уверены, что Дева Мария была невинна, что грешники попадают в ад. Представители духовенства в католицизме придерживаются строгого целибата.

Православные не признаю Папу Римского главным в христианстве. Также отличаются обряды богослужения, даты праздников. С 20-го века, когда церковь перестала быть столь значимой в жизни мирового сообщества, представители этих направлений стали более лояльнее относится друг к другу. Протестантизм возник в 16-м веке в Европе.

Связано это с тем, что представители католической церкви откровенно начали наглеть в своей алчности, стремлении к власти и богатству. И представители протестантизма решили, что обычный верующий человек с богом может общаться самостоятельно, без помощи посредников.

Несторианство появилось в 5-м веке. Оно распространено в Сирии, на Кавказе, Турции, Иране, у некоторых монгольских народов. Миафизитство – восточное направление в христианстве, которое появилось в 6-м веке. Распространено в Армении, некоторых африканских странах.