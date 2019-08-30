В каком районе Петербурга лучше купить вторичную квартиру?

Несмотря на отвратительные климатические условия, Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из наиболее привлекательных городов с точки зрения постоянного проживания в Российской Федерации. Ниже будет представлена информация, касающаяся не только вторичного, но и первичного рынка недвижимости. Подразумевается описание наиболее привлекательных районов. За основу для анализа будут взяты следующие характеристики: инфраструктурная развитость, экологическая обстановка, цена.

На сайте https://etagisp.ru/realty/vtorichnoe Вы сможете ознакомиться с актуальными предложениями по вторичному жилью в Питере. Санкт-Петербург хоть и называют второй столицей России, но цены на жилые квадратные метры значительно ниже, чем в Москве. Безусловно, есть в Питере и жильё элитарного класса (Елагин остров).

Самые доступные районы Санкт-Петербурга

Если с финансами присутствует напряжёнка, имеет смысл рассмотреть следующие районы для покупки жилой недвижимости:

Красносельский;

Невский.

Первый вариант достаточно долго считался пригородом Санкт-Петербурга и вошёл в городскую черту относительно недавно. Привлекательной чертой района считается экологическая обстановка.

Здесь нет крупных промышленных предприятий и автомобильных магистралей. В этом отчасти есть и минус – страдает транспортная доступность. Зато средняя цена на вторичном рынке начинается от 2 млн. рублей за двухкомнатную квартиру.

Невский район в плане транспортной инфраструктуры более привлекателен. Но в районе располагается промышленная зона – экология страдает. Социальная инфраструктура удовлетворительна (супермаркеты, больницы, школы, кинотеатры и т.д.). Средняя цена на однокомнатную в Невском районе – от 3 млн. рублей.

Районы Петербурга, которые принято считать топовыми

Если отбирать недвижимость по лучшим показателям, скорее всего, она будет располагаться именно в Выборгском районе. Распространяется он от границ пригорода и до самого центра.

Транспортная инфраструктура на высоте. В районе присутствует 5 станций метро. Имеется выезд на трассу А-181 (в Финляндию). Большую часть дня дороги свободны. Осложнённость движения наблюдается лишь в часы пик.

Трёхкомнатная квартира может быть куплена в среднем за 5,5 млн. рублей.

Помимо всего вышеозначенного район обладает большим количеством зелёных зон. Дышится здесь легко. Отличный вариант для покупки жилья семейным парам.

Если цены дороговаты, обратите внимание на Приморский район. Он тоже лидирует по социальной инфраструктуре. Среди минусов – напряжённость дорожного трафика. Цены на новостройки начинаются от 2 млн. рублей.

В видео сравниваются различные районы СПб (в отношении жилой недвижимости):