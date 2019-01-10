В чем суть продвижения сайтов

В наши дни сеть интернет имеет миллиарды различных сайтов самых разных тематик. Каждая компания, выпускающая свой медийный продукт на просторы виртуального мира, задумывается о его присутствии в топе самых популярных или посещаемых ресурсов. Таким образом и появилось понятие «продвижение».

Чтобы поднять свой продукт выше по рейтингу поисковой системы, много ума не потребуется. Если ваша команда состоит всего лишь из разработчиков, то вам стоит обратиться к профессионалам в сфере пиара. Так, например студия продвижения сайтов имеет богатый опыт в работе с веб-ресурсами и их поднятии вверх по рейтинговой лестнице.

Как это происходит и для чего нужно

Например, вы решили создать интернет-магазин мобильных аксессуаров. Кроме заполнения его товаром, вам нужно продумать стратегию привлечения покупателей и увеличения посещаемости ресурса. Для этого существуют так называемые пиар услуги, которые содержат в себе целый комплекс по продвижению сайта.

В этот список входит несколько методов о которых мы расскажем:

контекстная и медийная реклама;

социальные сети;

продвижение по поиску;

распространение ссылок;

написание статей, имеющих ссылки на нужный ресурс.

Распространение рекламы

Этот способ включает в себя приобретение контекстной рекламы в одной из поисковых систем. С ее помощью можно продвигать интернет-магазины или одностраничные сайты, получая высокий уровень посещаемости за короткие сроки.

Принцип работы этого способа заключается в том, что пользователь во время ввода определенного слова или предложения сразу видит рекламу, где находится ссылка на ваш продукт.

Социальные сети и рассылка ссылок

Так как соцсети приобрели высокую популярность в наше время и обладают большой аудиторией, реклама в них наиболее эффективная. Продвижение таким способом включает в себя несколько видов:

реклама спам;

таргетированное объявление;

рассылка рекламы в группах.

Если вы продвигаете интернет-магазин, то отличным способом будет создание собственной группы, которая в дальнейшем и будет этим заниматься. В случае если она будет набирать высокую популярность, то и прирост посещаемости на сайте тоже увеличится.

Поднятие в поиске

Этот метод является самым популярным и эффективным, при этом требует финансовых и временных затрат. Зато такие усилия на выходе принесут внушительные положительные результаты.

Как только ресурс займет высокую позицию в поисковой системе, на него будет заходить большое количество посетителей.