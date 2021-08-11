Как проходит прием у акушера-гинеколога и что он проверяет

Акушер-гинеколог — это узкоспециализированный врач, который занимается профилактикой и лечением заболеваний органов малого таза, ведёт беременность, оказывает помощь непосредственно в родовом процессе.

Необязательно быть беременной для того чтобы посетить акушера-гинеколога. Акушерство и гинекология – это сфера, посещение специалистов в которой нужно делать регулярно, как минимум, раз в год или два раза в год, чтобы вовремя выявлять те или иные проблемы, оперативно принимать меры, предотвратить развитие болезни и осложнения.

Как подготовиться к приёму акушера-гинеколога

Это один из тех специалистов, перед посещением которого женщине необходимо подготовиться.

Нельзя посещать его во время менструации, потому что невозможно будет посмотреть ничего. В идеале рекомендуется посещать такого врача через 5-7 дней после завершения менструации, так как это наиболее благоприятное время в том числе и для того чтобы сделать УЗИ если оно требуется.

Следует тщательно соблюдать личную гигиену, так как врача тоже нужно уважать. Если это государственная поликлиника или женская консультация, лучше взять с собой пеленку или полотенца, чтобы постелить на кресло.

В частные клиники ничего с собой брать не нужно, потому что там всё есть. Также на ноги нужно надеть белые чистые носочки. Если девушка не начала вести половую жизнь, ей необходимо заблаговременно предупредить об этом врача.

На этом подготовка завершается. Также одним из важных моментов является эмоциональное состояние девушки или женщины во время посещения акушера-гинеколога. Они очень сильно волнуются, им стыдно, неудобно и некомфортно.

Но ничего постыдного, несмотря на деликатность все ситуации, нет. Акушер-гинеколог — это врач. Его точно нельзя стесняться.

Что делает акушер-гинеколог на приёме

Приём можно разделить на несколько этапов.

Устная консультация и сбор анамнеза. Сначала врач спрашивает, какие есть жалобы, были ли беременности, аборты, живёт ли девушка половой жизнью, есть ли постоянный партнер, какие средства контрацепции использует, принимает ли лекарства и не только.

Осмотр на гинекологическом кресле. С помощью специальных приспособлений врач оценивает состояние кожных покровов в области промежности, изучает шейку матки, цвет слизистых покровов, определяет объем выделений и не только.

Забор мазков. Визуального осмотра мало. Требуется сдать анализы. Поэтому врач дополнительно делает забор мазков, чтобы понять есть ли какие-то проблемы.

При необходимости также он может назначить УЗИ органов малого таза, если это требуется или имеются какие-то жалобы.