В чем плюсы использования промокодов в интернет-магазинах

Еще несколько лет назад найти скидки по промокодам было достаточно сложно и лишь немногие продавцы радовали покупателей такой возможностью, то теперь чуть ли не каждый уважающий себя магазин или фирма предлагает потенциальному покупателю возможность удачно сэкономить на покупках. Далее мы подробнее расскажем про преимущества использования промокодов.

Как они выглядят

Обычно промокод представляет собой микс из букв и цифр: LDY343, CAT765, LOVEME. Самое главное в момент оформления заказа не забыть его указать.

Чтобы не ошибиться проще скопировать символы, или при возможности, активировать по ссылке.

Где искать промокоды

На официальных сайтах компаний. Заходя на страницу интернет-магазина при наличии промокодов само предложение, как правило, сразу появляется в виде заметного баннера, занимающего значительную часть экрана.

Электронные рассылки на почту. Как правило, являясь частым или постоянным клиентом, на электронную почту периодически будут приходить письма с промокодами. Это сделано для активации желания совершить в онлайн-магазине очередную покупку, напомнить о себе, и завлечь выгодной скидкой. Для компании это шанс повысить возвращаемость клиентов. Для того чтобы не пропустить нужные промокоды конкретной компании, необходимо дать согласие на их рассылку. Обычно такое соглашение можно найти на официальном сайте или в регистрационном приветственном письме на электронную почту.

Плюсы промокодов

Различные компании предлагают не только скидки и акции на свою продукцию или услуги, но еще и альтернативные бонусы.

Промокоды могут быть в виде:• Бесплатной доставки Заказ доставляется без дополнительной оплаты. Таким образом клиент экономит средства и получает нужный товар в оговоренные сроки;• Бонусов и подарков

Некоторые промокоды предоставляют бонусы в виде очков, кэшбека или дополнительных подарков.

Даже если подарок заранее неизвестен, то все равно приятно его получить;• Бесплатных образцов-сэмплов. Одно время было популярно получать на почту бесплатные пробники различной продукции. Можно было даже заказать кусочек ламината или ковра.

Были даже истории про человека, заказавшего очень много таких пробников и сшившего из них ковер. Так, конечно, делать не стоит. Сейчас чаще такие предложения встречаются в сфере парфюмерии и косметики;• Сезонных и праздничных акций. Предложения могут рассылаться на День Рождения или быть приуроченными к определенным праздникам и событиям. За всеми промокодами, понятное дело, не угонишься. Но отслеживать их у магазинов и компаний, чьими товарами и услугами регулярно пользуетесь — будет полезно и выгодно.