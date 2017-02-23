В чем отличие химических насосов от обычных

Химическая промышленность объединяет целый комплекс разных отраслей, которые заняты переработкой сырья и материалов посредством включения различных физико-химических процессов.

Продукция химпрома используется не только в быту, в виде предметов личного пользования, но и во многих производственных процессах во всех промышленных отраслях.

Технологические процессы, происходящие в химическом производстве, в большей своей части связаны с использованием довольно агрессивных материалов, что обуславливает использование оборудования, способного противостоять их разрушительному воздействию.

Это, конечно, относится и к насосам, задействованным на производственных линиях.

Среда функционирования химических насосов

Необходимое оборудование для химического производства всегда можно подобрать и приобрести в компании Мир Насосов. Однако, прежде чем это сделать, стоит учесть все особенности конкретного производства.

Насосы в химпроме транспортируют агрессивные и нейтральные, активные, горючие, токсичные, ядовитые жидкости, включая всевозможные растворы солей, щелочи, различных кислот, жидкости, обладающие высокой вязкостью и плотностью.

Немалая цикличность технологических процессов предусматривает непрерывное функционирование оборудования, а безостановочная реакция активных веществ предполагает выделение большого количества тепла под высоким давлением.

Естественно, химические насосы должны со всем этим справиться.

Помимо этого, они должны иметь способность полностью изолировать транспортируемые материалы от контакта с внешней средой.

Особенности выбора химических насосов

По конструкции агрегаты, используемые в химиндустрии, практически ничем не отличаются от обычных.

Однако мембранные, центробежные либо перистальтические насосы, перекачивающие жидкости, отличающиеся по химическому составу от воды, выделяются в отдельную группу.

Поэтому, знакомясь на сайте компании mir-nasosov.com.ua с представленным оборудованием, выбирать конструкцию и материал изготовления насоса следует с учетом степени абразивности и агрессивности транспортируемого сырья, а также уровня его плотности и температуры.

Если говорить о материалах изготовления, то меньше всего для производства химнасосов подходит серый чугун, который не устойчив в активной среде и, к тому же, способен «заразить» ионами железа рабочую жидкость.

Кроме того, чугун не способен сопротивляться значительному повышению давления, что нередко случается в процессе всасывания.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором на химический насос Friatec.