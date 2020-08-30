Как выбрать мужской парфюм

На современном рынке большое разнообразие различных ароматов парфюмов. Все они разные. И именно из-за этого осложняется выбор. Стоит помнить о том, что аромат с течением времени начнёт ассоциироваться с мужчиной. Он обязательно должен быть максимально выразительным и довольно запоминаться. В связи с этим, к выбору парфюма необходимо относиться с максимальной ответственностью. Качественная парфюмерия оптом в Москве представлена на сайте компании "КПК Парфюм".

Выбор аромата мужского парфюма

Чтобы с выбором парфюма не ошибиться, стоит учитывать несколько советов профессионалов. В первую очередь стоит помнить о том, что у аромата присутствует три стадии раскрытия: первичные и средние, а также базовые ноты.

Быстрее всего раскрываться начинают начальные ноты. Но испаряются они очень быстро. Средние ноты, как правило, являются цветочными. С их помощью крайние наиболее гармонично сочетаются.

Наиболее продолжительный период испаряются базовые ноты. Именно от этого зависит стойкость шлейфа. На звучание аромата также воздействует сезон года. Сильнее и ярче аромат становится в зимний период.

Также стоит определиться с семейством запаха духов. Древесным и восточным лучше всего отдавать предпочтение в том случае, если запах выбирается для холодных периодов.

А вот для более тёплых лучше всего подходят цитрусовые, свежие или же цветочные ноты. На протяжении года можно использовать один и тот же парфюм. Но обстановке аромат полностью должен соответствовать.

К восточным ароматам относят запахи разнообразных специй и мускуса, а также ванили или янтаря. К семейству древесных относят аромат ветивера и мха, сандалы и кедра, пачули и древесные запахи.

Более лёгкими и свежими, в отличие от древесных, являются травянистые ароматы. Среди них лаванда и мята, розмарин с тимьяном, скошенные травы.

К фруктовым относят ароматы всех фруктов. Исключение составляют лишь цитрусовые, так как это отдельное семейство.

Запахи морского бриза или дождя, а также прибоя относят к океаническим ароматам.

Помимо этого, рекомендуется посоветоваться со знакомыми перед выбором аромата. Ли какой-либо аромат понравился, не нужно стесняться спросить его название. Среди классики также присутствует много хороших ароматов.

Также стоит решить, какое именно впечатление необходимо произвести на окружающих. Образу запах должен полностью соответствовать. Перед приобретением обязательно нужно аромат проверить на себе. Лучше всего воспользоваться тестерами, так как на каждом человеке аромат по-разному раскрывается.