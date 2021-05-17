В 2021 году планируется открытие официального интернет-магазина myjewels.ru

Как бы ни менялся мир и образ жизни людей, ювелирные украшения всегда остаются актуальными и востребованными, особенно у представительниц прекрасного пола.

Данная категория товаров в последние годы также активно продаётся и покупается в формате онлайн. Поклонники ювелирных украшений будут в восторге узнав о том, что в 2021 году планируется открытие официального интернет-магазина известного бренда https://myjewels.ru/.

Анонсируется очень широкий ассортимент, благодаря чему каждый сможет подобрать подходящие украшения из золота, платины, палладия, серебра и не только.

Стоит ли доверять интернет магазинам с ювелирными украшениями

Наши соотечественники относительно недавно освоили онлайн покупки.

Это в основном книги, одежда, какие-то другие относительно недорогие вещи. К покупке ювелирных украшений через интернет большинство людей по-прежнему относятся настороженно так как товар не дешёвый, нужны стопроцентные гарантии надежности и качества.

Так как myjewels.ru это официальный магазин, во всём этом можно не сомневаться. Товар оригинальный. Ведется строжайший контроль качества на всех этапах, чтобы клиенты остались довольны и ценой, и качеством, и внешним видом изделия.

Полученное украшение полностью соответствует тому, что клиенты видят на картинке в каталоге.

Как выбрать ювелирное украшение

Это не так легко как может показаться на первый взгляд. Смотреть нужно не только на внешний вид изделия, но и пробу, тип вставок, который использован, если они есть.

Тот факт, что изделие золотое не означает, что оно изготовлено из чистого золота. В сплаве могут быть дополнительные включения. Это практикуют даже ведущие ювелирные дома. Делается это не для того чтобы обмануть покупателя, а чтобы придать дополнительную прочность, например, или какое-то определенное свойство.

Подробную информацию даёт проба, которая должна стоять на любом ювелирном изделии.

Какие пробы выбрать

Если говорить об оптимальном соотношении цены и качества драгоценных металлов, наиболее популярными являются следующие пробы:

Золото — 585

Платина — 900

Серебро — 925

Палладий — 500 и 850.

На что еще обращать внимание при выборе ювелирных изделий

Немаловажным фактором являются возраст, внешние данные и статус. Например, дорогие роскошные бриллианты больше подходят женщинам взрослым.

Женщинам бальзаковского возраста рекомендуется носить украшения с крупными камнями. Они могут быть как драгоценными так и полудрагоценными. Для молоденьких девушек больше подойдут лаконичные модели украшений.