Утепление стен дома пеноизолом

Изоляция стен позволяет улучшить сбережение энергии внутри дома, а также предотвратить проникновение высоких и низких температур извне. Посредством использования пеноизола можно добиться хороших результатов, так как зимой тепло из дома никуда не денется, а летом стены не будут нагреваться так сильно, как без изоляции.

Происхождение пеноизола

Пеноизол — это вид карбамидного пенопласта, его получают при смешивании карбомидных смол и образующего пену вещества. Необходимо отметить, что производится состав на месте, где требуется утепление, при помощи переносных мобильных установок.

Свойства итогового продукта очень хорошо сочетаются со стенами преимущественно древесного происхождения, брусчатых строений, каркасных зданий из древесины.

Структура пеноизола позволяет проникнуть во все пустоты и щели, заполняя их, при этом повышается показатель прочности и плотности полотна. Способность вытеснять влагу и не давать ей задерживаться делает изолирующий материал практически универсальным, а также добавляет ему дополнительные плюсы.

Стоимость изоляционного материала

Что касается цены, то она достаточно приемлема, и гораздо ниже стоимости утеплителей на основе минеральной ваты, полиуретана, полистирола.

Пеноизол действительно является выгодным решением, так как после его нанесения полностью исключаются мостики холода. Наносится состав под давлением, что способствует полному заполнению пустот в стенах.

Подготовительные работы

Перед покрытием стен дома составом пеноизола необходимо обеспечить технические условия. К ним относится полная зачистка и освобождение поверхности от следов старого покрытия, а также необходимо, чтобы стены были полностью сухие.

Иногда потребуется нанесение жидкого состава в два этапа, все зависит от индивидуальных характеристик плоскости.

Наполнение пространства между стенами

Такой метод позволит значительно повысить показатели энергосбережения здания. Процесс заключается в заполнении пространства между стенами жидким пеноизолом, после чего достигается максимальный уровень изоляции и утепления.

Состав необходимо смешивать исключительно в процессе работы, используя при этом качественное сырье.

Свойства материала позволяют обеспечить тепло и звукоизоляцию здания, при этом не нарушая структуры стен. Состав является полностью безопасным, и не несет вреда окружающей среде и здоровью человека.