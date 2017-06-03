Установка группы программ в локальной сети

Управление программным обеспечением на компьютерах и серверах корпоративной сети является весьма трудоемким процессом. Удаленная установка группы программ сейчас эффективно осуществляется с использованием софта Total Software Deployment от разработчика Softinventive Lab.
Это универсальное решение, которое обеспечивает удаленное инсталлирование любого программного обеспечения.
Особенности Total Software Deployment
Удаленная установка софта на любое количество компьютеров в домене обеспечивает для системного администратора детальное планирование карты установок.
Можно подготовить установочный пакет или запланировать данные работы на определенное время.
TSD относится к лидерам среди средств удаленного доступа, ее деятельность почти не отражается на производительности находящихся в сети машин.
Отдельно можно отметить удобнейшую функцию планировщика. Если требуется удаленное управление компом в выходной день, то системный администратор может подготовить инсталляционный пакет и указать нужный день запуска в планировщике.
После возвращения на рабочее место будет представлен отчет про удачное развертывание.
К преимуществам TSD относится:
- Комфортная работа с exe файлами.
- Удаленная установка MSI файлов.
- Использование пакетных файлов прочих разработчиков.
Способы установки
В локальной сети с использованием Total Software Deployment можно провести тихую установку. В данном случае развертывается ПО незаметно для пользователя, на экране не выводятся никакие окна.
Запускается инсталлятор с использованием командной строки и набором требуемых параметров. В решении используется удобный вариант графического интерфейса.
В администрировании сети особое внимание уделяется созданию макроса. Производится запись определенных действий, которые могут быть в дальнейшем воспроизведены.
Имитируются движения мышкой и нажатия на клавиатуре кнопок. Данная настройка автоматизирует действия, которые необходимо выполнять.
Еще одним способом является работа со «снимками». При получении доступа к компьютеру делается «снимок» данных. После установки нужной программы делается новый «снимок», а TSD производит сравнения двух полученный состояний системы.
Результатом становится определение разницы в системе, а пользоваться способом желательно только квалифицированным специалистам.
Далее на видео рассматривается пример создания локальной сети между компьютерами.