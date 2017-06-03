Установка группы программ в локальной сети

Управление программным обеспечением на компьютерах и серверах корпоративной сети является весьма трудоемким процессом. Удаленная установка группы программ сейчас эффективно осуществляется с использованием софта Total Software Deployment от разработчика Softinventive Lab.

Это универсальное решение, которое обеспечивает удаленное инсталлирование любого программного обеспечения.

Особенности Total Software Deployment

Удаленная установка софта на любое количество компьютеров в домене обеспечивает для системного администратора детальное планирование карты установок.

Можно подготовить установочный пакет или запланировать данные работы на определенное время.

TSD относится к лидерам среди средств удаленного доступа, ее деятельность почти не отражается на производительности находящихся в сети машин.

Отдельно можно отметить удобнейшую функцию планировщика. Если требуется удаленное управление компом в выходной день, то системный администратор может подготовить инсталляционный пакет и указать нужный день запуска в планировщике.

После возвращения на рабочее место будет представлен отчет про удачное развертывание.

К преимуществам TSD относится:

Комфортная работа с exe файлами. Удаленная установка MSI файлов. Использование пакетных файлов прочих разработчиков.

Способы установки

Достаточно сделать несколько кликов для достижения великолепного результата. Пользователи даже не узнают, когда именно был осуществлен дистанционный доступ , обновление программ или оптимизация работы системы .

В локальной сети с использованием Total Software Deployment можно провести тихую установку. В данном случае развертывается ПО незаметно для пользователя, на экране не выводятся никакие окна.

Запускается инсталлятор с использованием командной строки и набором требуемых параметров. В решении используется удобный вариант графического интерфейса.

В администрировании сети особое внимание уделяется созданию макроса. Производится запись определенных действий, которые могут быть в дальнейшем воспроизведены.

Имитируются движения мышкой и нажатия на клавиатуре кнопок. Данная настройка автоматизирует действия, которые необходимо выполнять.

Еще одним способом является работа со «снимками». При получении доступа к компьютеру делается «снимок» данных. После установки нужной программы делается новый «снимок», а TSD производит сравнения двух полученный состояний системы.

Результатом становится определение разницы в системе, а пользоваться способом желательно только квалифицированным специалистам.

Далее на видео рассматривается пример создания локальной сети между компьютерами.