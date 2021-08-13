Виды тяговых АКБ для вилочных погрузчиков

Не так давно вилочные погрузчики работали на дизельном или бензиновом топливе. Но в сегодняшнее время все чаще встречается такая техника, работающая на аккумуляторной батарее. Существуют 3 основных вида тяговых АКБ:

Литий-ионные

Щелочные

Кислотные

Каждый вид имеет свои особенности, недостатки и преимущества. В широком ассортименте тяговые АКБ Marathon на 24v для вилочных погрузчиков представлены на сайте компании akb24v.ru.

Литий-ионные

Литиий-ионные АКБ работают по тому же принципу, что и батареи, используемые в бытовой или цифровой технике.

Они считаются более эффективными и высокотехнологичными. При том же энергоемкости они меньше по размеру, быстро заряжаются и медленно разряжаются. Зарядка занимает около 2-4 часов, потребляет мало энергии, и не выделяются вредные пары.

У батареи нет цикличности, и не имеет значения, когда ее заряжать. Срок службы таких аккумуляторов составляет 3500 – 5000 циклов. Недостатком является высокая цена.

Щелочные

Такие АКБ получили свое название из-за жидкости, благодаря которому вырабатывается электричество. Она состоит из водного раствора щелочных металлов, которые создают реакцию электролиза.

Внутри батареи представлены пластины, которые образуют массивную сетку. Все это устанавливается в металлический или пластмассовый корпус.

Щелочные АКБ устанавливаются редко, так как служат они 3-4 года и срок службы составляет 1000 циклов.

Свинцово-кислотные

В аккумуляторах такого вида используются электроды из свинца, которые погружены в разбавленную дистиллированной водой серную кислоту. Батарея состоит из нескольких последовательно соединенных элементов, каждый из которых имеет напряжение 2В.

Такие батареи больше распространены из-за низкой стоимости и большому сроку службы относительно цены. Основным недостатком таких аккумуляторов является то, что в процессе работы и зарядки выделяются взрывоопасные газы. Это не позволяет делать корпус полностью герметичным, и исключает использование АКБ в закрытых помещениях. Выдерживают такие батареи около 1500 циклов.

Гелиевые

По своей конструкции это те же самые кислотные аккумуляторы.

Отличием является то, что вместо жидкого электролита там находится желеобразное вещество. В таких АКБ вырабатывающиеся газы не выходят наружу, а обратно поглощается благодаря гелию, что позволяет сделать корпус полностью герметичным.

Недостатком является то, что они чувствительны к температуре. Срок службы гелиевых аккумуляторов составляет 800 циклов.

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