С целью увеличения продаж в розничной торговле сегодня активно используется специализированная технология маркетинга. В статье проведено описание данной услуги. Услуги совмещенного и технического мерчандайзинга предлагает агентство Smart Merch в Москве https://smart-merch.ru/.

Что такое мерчендайзинг

Данная услуга представляет собой технологию маркетинга, задачей которой является увеличение товарооборота.

Этот инструмент сегодня активно используется предпринимателями, поскольку является ключом к организации процедуры товарооборота. Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие продукции.

Конкуренция среди предпринимателей достаточно жёсткая. Поэтому очень важно выделить из этого многообразия именно свою продукцию или услугу. В этом случае, мерчендайзинг является эффективным способом продвинуть бренд.

Благодаря данной услуге можно существенно увеличить продажи. В процессе проведения мерчендайзинга формируется список самых ходовых товаров, создаются рекламные материалы для продвижения продукции и варианты её выкладки.

Также, благодаря данной услуги можно определить способы коммуникации с потребителями.

Что входит в мерчендайзинг

Клиентам представлен следующий сервис:

Разработка плана для правильного размещения продаваемой продукции в торговых точках.

Организация рекламы способной увеличить продажи. Создаются вывески, стрипперы, плакаты, акционные ценники и т.д.

Осуществление работ с разными типами витрин – товары для дома, холодильники, открытые полки и т.д.

Правильное сочетание цветовых схем. Процесс позволяет увеличить количество клиентов. Цветовое выделение способно ненавязчиво привлечь внимание покупателя к продаваемому продукту.

Сегментирование позиций. Процесс подразумевает деление целевой аудитории на разные категории. Это позволяет определить для каждой из них персональные предложения и создать максимально эффективную рекламу.

Поиск торговых точек для размещения товаров. Предприниматели часто платят деньги за размещение своей продукции в определённых точках.

Главной целью данной услуги – пробудить интерес у потребителей, чтобы у него возникло желание приобрести представленный вниманию товар. Мерчендайзинг – это отличный способ, позволяющий повысить лояльность покупателей к продаваемому товару или предоставляемой услуге.

У предпринимателей, которые воспользовались ею, отмечается существенное увеличение роста продаж. Услуга позволяет сделать бренд известным.