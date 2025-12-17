Технология изготовления пресс-форм для литья пластмасс
Технология изготовления пресс-форм для литья пластмасс

17 декабря 2025

Формы, задающие конфигурации изделий во время литья с давлением, создают по предварительному проекту в соответствии с техническим заданием, представляющим параметры будущего изделия.

На каждое изделие, независимо от нужного количества, нужна своя форма. Но для больших партий могут создаваться пресс-формы с несколькими местами для заливки. Изготовление пресс-форм для литья пластмасс под давлением предлагает компания https://vpmat.ru/izgotovleniepressform.html.

Стадия проектирования

В проектных расчетах вырисовываются очертания с геометрическими размерами, определяются материалы для изготовления пресс-формы.

Проект разрабатывается в такой последовательности:

  • Анализируются требования по техническому заданию от заказчиков, в котором есть определение параметров и свойств по прочности, термостойкости, точности соблюдения геометрических пропорций и габаритов, чистоте поверхности.
  • Специальными программами выполняется трехмерное моделирование будущей детали и формы под нее. Для пресс-формы проектируют охладительную систему с каналами, через которые будет подаваться расплавленный материал для заливки, и механизм выталкивания готового изделия после того, как оно остынет в форме.
  • Программным методом симулируется процесс литья, чтобы предусмотреть возможные проблемы с правильным распределением материала и потенциальной деформацией.

После проекта приступают к изготовлению формы.

Этап изготовления

Пресс-форму изготавливают по следующему алгоритму:

  • Выбирается материал – качественная сталь или алюминий, прочный механически и термически.
  • Пресс-форму точечно обрабатывают до нужных размеров фрезерными станками и лазерной установкой.
  • Формируются каналы охлаждения для равномерного распределения температуры во время литьевого процесса.

Готовые детали пресс-формы собираются в одну общую конструкцию.

В соединениях учитываются требования к их точности и чистоте.

Стадия испытаний

Важный этап – испытать пресс-форму перед запуском производства, с необходимым тестированием и настройками:

  • Пресс-форму устанавливают на основное производственное оборудование для литья, запускают первый цикл с выбранным материалом.
  • Отслеживаются недочеты, насколько равномерно распределяется полимер в форме. Есть ли деформации, и достаточно ли охлаждения при остывании.
  • При обнаружении недочетов, форма настраивается и возможно, дополнительно обрабатывается. Может изменяться геометрия, процесс подачи сырья, или дорабатывается охлаждение с настройкой, изменением каналов.

Когда на испытаниях процесс литья отлажен, пресс-форма запускается в производство – процесс литья изделий.



